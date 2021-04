Encuentran el cuerpo sin vida del taekwondoín Raúl Ferreyra

Poco más de un mes después de su desaparición, el cuerpo del taekwondoín Raúl Ferreyra fue hallado en la comunidad de San Pedro Tlaltizapan, en el municipio de Tianguistenco, Estado de México.

De acuerdo con información que fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartieron con Animal Político, el cuerpo de Raúl fue hallado hace días y tras la realización de pruebas de genética, las autoridades mexiquenses confirmaron que se trataba del taekondoín —quien desapareció el pasado 27 de febrero en San Pedro Tlaltizapan.

Hallan el cuerpo del taekwondoín Raúl Ferreyra en el Estado de México

En la página de Facebook “Te buscamos Raúl”, la familia del estudiante de Ingeniería en Software comunicó sobre el hallazgo de su cuerpo, agradeciendo también a las personas que ayudaron en su búsqueda.

“Con enorme pesar informamos que lamentablemente Raúl Ferreyra García ha sido encontrado sin vida. No existen (ni existirán) palabras que puedan expresar su ausencia en nuestras vidas.

Agradecemos de corazón a todas las personas que nos apoyaron en su búsqueda.

Extendemos una invitación a quien guste acompañarnos hoy miércoles 7 de abril por la tarde en el domicilio de la familia Ferreyra García en Santa Cruz Atizapán, Estado de México.

Despediremos a Raúl en Santa Clara de Juárez, Morelos, Estado de México, mañana jueves 8 de abril

¡Infinito, así eres Rulo! ¡Infinito, así nuestro amor por ti!”.

La familia de Raúl contó a Animal Político que el joven de 21 años fue hallado cerca de una laguna ubicada en San Pedro Tlaltizapan, justo donde inició la labor de búsqueda.

Por otra parte, hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha publicado un comunicado sobre el caso de Raúl.

Y aunque la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México emitió la ficha para buscar a Raúl, su familia denunció que las autoridades mexiquenses no quisieron levantar una denuncia con el pretexto de que no habían pasado 72 horas —esto no debe ser así, ya que las autoridades deben atender los casos desde el momento en que son denunciados, pues las primeras horas son vitales.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Raúl Ferreyra García, comunícate a los teléfonos de COBUPEM 800 216 0361, 800 509 0927. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/HoSvrZLxDW — COBUPEM (@COBUPEM) March 3, 2021

Por esta razón —y tras tocar las puertas de oficinas de gobiernos, hospitales y hasta el Servicio Médico Forense—, los familiares de Raúl Ferreyra se dirigieron al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en busca de apoyo.

“¿Qué pasaría si fuera el hijo del gobernador?”, cuestionaron.

Raúl Ferreyra García tenía 21 años de edad, era estudiante de Ingeniería en Software y seleccionado de Taekwondo en el Estado de México.