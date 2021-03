“¿Qué pasaría si fuera el hijo del gobernador?”: Padres de Raúl, taekwondoín desparecido, escriben a Del Mazo

“¿Qué pasaría si fuera el hijo del gobernador? ¿O el del fiscal, tal vez el sobrino del agente del Ministerio Public o el hermano de la Policía de Investigación?“. Recientemente los padres de Raúl Ferreyra, taekwondoín desparecido en el Estado de México, enviaron una carta para pedir ayuda al gobernador Alfredo Del Mazo.

María Araceli García Sánchez y Raúl Ferreyra Guzmán explican al gobernador la serie de inconsistencias y barreras que les han puesto las distintas instancias que se supone tendrían que ayudarlos para encontrar a su hijo, de 21 años, lo más rápido posible.

Más obstáculos que ayuda

Los padres de Raúl explican que desde el día en que se dieron cuenta de su desaparición han pasado por un “peregrinar inacabable” de visitas a oficinas de gobierno, hospitales, centros de detención e incluso al Servicio Médico Forense, como les dijeron en el Ministerio Público.

Explican que en un primer momento no les quisieron levantar la denuncia ya que no habían pasado 72 horas, cosa que no debería de suceder cuando se trata de una persona desaparecida ya que las primeras horas son vitales.

Afirman que a pesar de que ya levantaron la denuncia y continuaron con la búsqueda con familiares y amigos, la carpeta de investigación no ha avanzado. Aún faltan datos que la Fiscalía debe proporcionar a la familia como por ejemplo el análisis de las sábanas de llamadas y las entrevistas a los testigos potenciales que darían información valiosa.

#TeBuscamosRaúl | Desde el 27 de febrero, Raúl Ferreyra está desaparecido en el #Edomex. La @FiscaliaEdomex no ha investigado y su familia, con una prenda como única pista, hace su propia búsqueda. Lee más sobre este caso 👉 https://t.co/tjSRp7TJLo pic.twitter.com/YxVSlSfkXL — Animal Político (@Pajaropolitico) March 11, 2021

Relatan que aunque la sociedad civil los sigue apoyando con la búsqueda en general, cuando les preguntan en qué más les pueden ayudar no saben qué contestar porque ni la Policía de Investigación ni el agente del Ministerio Público les han dado resultados para seguir.

Algunos de los pretextos son que tienen poco personal, que se deben seguir los protocolos, que la respuesta a las solicitudes tardan días, etc.

“¿Podrían dormir tranquilos cuando su familiar tiene más de 15 días desaparecido? Le aseguramos que es un dolor inenarrable voltear a cada rincón de la casa y encontrarnos imágenes vividas de él, cada ser, cada objeto, cada anécdota familiar evoca su nombre… y aún con ese dolor seguimos en su búsqueda, a pesar de todo”, escriben.

#TeBuscamosRaúl | La familia de Raúl Ferreyra, desaparecido desde el pasado 27 de febrero en el Edomex, envió una carta al gobernador @alfredodelmazo, en la que piden su ayuda para buscarlo. https://t.co/mvqCaabzC8 pic.twitter.com/Dwh5jvmjtv — Animal Político (@Pajaropolitico) March 18, 2021

La desaparición

Raúl desapareció el 27 de febrero de 2021 en San Pedro Tlaltizapan, en el municipio de Tinaguistenco, en el Estado de México.

Tiene 21 años, mide aproximadamente 1.73 metros (según uno de sus familiares), tiene cabello color negro, piel morena clara, ojos café oscuro, así como bigote y barba de candado. También tiene una cicatriz en el brazo derecho de tres centímetros y una más en el cabello.

Fue el 27 de febrero que él salió a ver a uno de sus tíos, llegó al domicilio pero ya después no regresó a su casa. Incluso familiares aseguran que hay testigos y evidencia de que así fue.

Si alguien tiene alguna información de su paradero, puede comunicarse a los teléfonos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México a los teléfonos 800 509 09 27 o al 800 216 03 61