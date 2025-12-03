Lo que necesitas saber: A pesar de que el grupo de las personas con discapacidad representa a 1,300 millones de personas, su inclusión y visibilidad en la sociedad continúan siendo una lucha diaria.

En el marco de Día Internacional de las Personas con Discapacidad (que se conmemora este 3 de diciembre, por cierto) se realizará por quinta ocasión el Recorrido del Movimiento de Personas con Discapacidad. Una acción que pretende visualizar y empoderar a este sector de la población.

Foto: Pexels

Ruta y horario del Recorrido del Movimiento de las Personas con Discapacidad en CDMX

“El derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas no está sujeto a debate ni negociación; es un derecho obligatorio cuya garantía abre la puerta al ejercicio pleno de todos nuestros demás derechos”, señala el boletín del Movimiento de Personas con Discapacidad, el cual convoca al recorrido.

De acuerdo con la convocatoria, el Recorrido del Movimiento de Personas con Discapacidad se realizará el próximo 7 de diciembre y consistirá en transitar por tramos de tres kilómetros. Algo que se llevará a cabo en varias sedes de del país.

Foto: Movimiento de Personas con Discapacidad

En el caso específico de la CDMX, el recorrido partirá del Ángel de la Independencia y culminará en el Monumento de la Revolución. Una vez llegado al punto final, los participantes se tomarán una fotografía conmemorativa. También se darán unas palabras para cerrar el evento.

Edificios públicos se iluminarán para visibilizar el Día Internacional de las personas con Discapacidad

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó que cada 3 de diciembre sería el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. “El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo”.

En México, el Movimiento de Personas con Discapacidad se creó en 2021 con el objetivo de “generar conciencia sobre las personas con discapacidad, quienes constituyen el 16% de la población mundial”.

Foto: Movimiento de Personas con Discapacidad

Y bueno, aunque el recorrido se realizará el 7 de diciembre, este día 3 (cuando se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad) varios edificios públicos se iluminarán del color del movimiento. Simplemente para hacer más visible el movimiento.

Algunos de los edificios que se verán en tonalidad amarillo fosforescente serán

La fuente Bicentenario, el Teatro de la Ciudad, la Cámara de Diputados, el Monumento a la Revolución, el Senado de la República, la Biblioteca Central de la UNAM, entre otros.