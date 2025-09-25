El caso Lex Ashton y cómo la violencia incel ya llegó a las escuelas mexicanas

Lo que necesitas saber: El caso de Lex Ashton "N" nos deja ver cómo la violencia incel ya llegó a las escuelas mexicanas y todos los factores que contribuyen a ello.

El nombre de Lex Ashton “N” se ha convertido en noticia nacional en las últimas horas luego de que se diera a conocer que el joven, de 19 años, asesinó a un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur el pasado 22 de septiembre con un arma blanca.

El hecho conmocionó a la comunidad estudiantil, especialmente la perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y sí, muchos no pudimos evitar comparar lo ocurrido con tragedias que a menudo solemos escuchar/ver/leer que ocurren en las escuelas de Estados Unidos.

Lo ocurrido en CCH Sur recordó a muchos algunos casos vistos en Estados Unidos. Foto: Facebook CCH Sur

El caso de Lex Ashton “N” y la violencia ‘incel’ llega a las escuelas de México

Lo cierto es que conforme las investigaciones al respecto continúan, lo único que nos deja claro el caso de Lex Ashton es que la violencia incel llegó a las escuelas de nuestro país y que ahora, más que nunca, se debe de poner especial atención a la salud mental de los jóvenes en México.

Como les contamos, el pasado lunes Lex Ashton ingresó al CCH Sur y agredió con un arma blanca a Jesús Israel “N”, estudiante de 16 años, que se encontraba con su novia. La joven también resultó herida y a su vez un trabajador de la UNAM, de 65 años de edad, que intentó detenerlo.

Una veladora con el nombre de Jesús Israel, joven asesinado a manos de otro al interior del CCH Sur, luce en el altar instalado a fuera del plantel que hasta el momento no ha retomado actividades. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Al verse acorralado, el estudiante decidió subir a un edificio y lanzarse con la intención de quitarse la vida. Su plan no salió como lo planeó, pues Lex Ashton “N” acabó con una fractura en ambas piernas que lo llevaron al hospital en calidad de detenido.

Horas después del ataque comenzaron a salir más detalles que a muchos ayudaban a “entender” lo ocurrido. Por ejemplo, empezaron a circular capturas de pantalla del supuesto perfil que Lex Ashton “N” tenía en Facebook donde publicaba mensajes en donde dejaba ver su violencia extrema.

Uno de los presuntos mensajes que Lex Ashton “N” publicó en su perfil de Facebook. Foto: Especial

El estudiante de CCH Sur se habría inspirado en lo que ocurre “en Estados Unidos”

“La escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”, decía un mensaje. En otra supuesta publicación hecha por Lex Ashton “N”, el joven menciona sentirse cansado de no poder recibir amor o afecto sentimental por parte de las mujeres.

En otra publicación se veían varias armas blancas y artefactos que el joven tenía la intención de usar en su ataque en CCH Sur. Uno del que ahora se sabe, su mamá intentó alertar al 911 y en el cual supuestamente tenía la intención de asesinar a seis personas.

Foto: Especial

Este 24 de septiembre, el periodista Carlos Jiménez (conocido como C4 Jiménez) dio a conocer en sus redes sociales el reporte médico de Lex Ashton, quien mencionó que se inspiró en tragedias ocurridas en Estados Unidos para realizar el ataque en el CCH Sur que dejó a un estudiante sin vida.

“Yo me quería chingar a seis cabrones, pero sólo se pudo uno porque otro pendejo me agarró”, habría declarado Lex Ashton “N” a las autoridades. Además, en dicho reporte se menciona que el adolescente fue víctima de bullying desde que estudiaba en la primaria.

Pero también, muestra la crisis de salud mental que aumenta en nuestro país

La nota médica del IMSS igualmente menciona que Lex Ashton “N” tuvo un intento suicida hace 4 años, que recibió atención psicológica en la UNAM a principios de 2024, pero que en agosto de ese mismo año sus síntomas sdepresivos se intensificaron luego de que le diagnosticaran litiasis renal (o sea, piedras en los riñones).

Luego de lo ocurrido mucho se comentó de cómo el adolescente pertenecía a supuestos grupos de ‘incels’ en Facebook. Incluso, se dijo que varios miembros de dichos grupos lo habrían incitado a ir al CCH Sur para cumplir con esta “tarea” que él mismo comentó.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, el caso de Lex Ashton “N” vino a reflejar la crisis de salud mental que se vive en todo el mundo y en México. En 2024 la depresión y la ansiedad se catalogaron como dos de los principales trastornos de salud mental que afectan a la población.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ese año, alrededor de 280 millones de personas sufren depresión alrededor del planeta, En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indicó que aproximadamente 35 millones han experimentado algún episodio depresivo.

La depresión y la ansiedad son dos de los grandes trastornos de salud mental. Foto: Getty Images

Datos para dimensionar la crisis de salud mental en México

“Lo sucedido en el CCH Sur no puede entenderse únicamente como la historia de un victimario y una víctima. Nos recuerda que detrás de cada expresión de violencia hay carencias estructurales, como la ausencia de servicios de salud mental accesibles y oportunos”, afirmó Tania Ramírez, directora ejecutiva de la La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), a través de un comunicado.

El mismo INEGI indica que en México, la tasa de suicidios en el periodo de 2020 a 2023 pasó de 6.2 (por cada 100,000 personas) en el año 2020 a 6.8 en 2023.

En 2023 se registraron 8 mil 837 fallecimientos por dicha causa, siendo el 81.1% hombres y 18.9% mujeres.

Foto: Getty Images

Factores como el COVID-19, la falta de profesionales de la salud mental y la ausencia de servicios accesibles y oportunos son algunas de las que han abonado a la crisis de salud en México, misma que lleva a los adolescentes y personas en general a apoyarse en herramientas poco eficaces y profesionales como ChatGPT o a foros donde se perpetúan ideas radicales.

En el caso de Lex Ashton “N”, se menciona que el joven pertenecía al grupo de los incels, cultura de internet conformada por hombres y que nace de la unión de las palabras involuntary celibate, que en español se traduce como celibato involuntario o célibes involuntarios.

Captura de pantalla

Los ‘incels’ y la proliferación de la violencia y la misoginia en redes sociales

Como les contamos por acá (cuando hablamos de la serie ‘Adolescencia’, de Netflix que retrata perfectamente el tema), los incels son hombres que creen haber sido relegados y aislados social y sexualmente por tener malas experiencias –o de plano no tener ninguna– con una mujer.

Los incels odian a las mujeres atractivas por no escogerlos y también odian a otros hombres por ser “superiores” a ellos y poder obtener la atención femenina sin ningún tipo de esfuerzo. O bueno, al menos eso piensan y a eso le acreditan su sufrimiento.

Pero si algo caracteriza a este tipo de cultura de internet es la radicalización de ideologías de extrema derecha que refuerzan y amplifican discursos de odio e incitación a la violencia como el racismo, la misoginia y hasta teorías conspirativas sin sustento.

Así que en México, el caso de Lex Ashton “N” parece no ser más que el resultado de muchos factores, entre los que destacarían las escuelas secundarias y preparatorias no se cuenten con la suficiente cantidad de psicólogos y especialistas para atender a miles de adolescentes que viven ansiedad, depresión, exclusión y violencia cotidiana.

Imagen ilustrativa del bullying escolar. Foto: Getty Images

Las escuelas mexicanas no son la excepción

“Cuando un adolescente llega a sentirse escoria o sin futuro, estamos frente a un fracaso colectivo. No basta con revisar mochilas, securitizar o criminalizar: necesitamos políticas públicas de acompañamiento y prevención con perspectiva de derechos humanos, género, transformación de

conflictos y paz desde lo cotidiano. Escuchar las voces de infancias y adolescencias se vuelve fundamental”, agrega Ramírez.

Lo más preocupante de todo es que son cada vez más los lugares (ahora ya fue el turno de las escuelas mexicanas) donde este tipo de discursos y violencias llegan a más jóvenes. Los atraen, los atrapan y conectan con ellos sin que nadie (o pocos) nos pongamos a pensar el porqué es así.



