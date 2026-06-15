Lo que necesitas saber:

El primer ministro de Reino Unido anunció que prohibirán las redes sociales a niños y adolescentes menores de 16 años.

Todo parece indicar que entre la primavera y el verano de 2027, Reino Unido aplicará la prohibición del uso de redes sociales a niños, niñas y adolescentes menores de 16 años de edad.

Al menos esta es la propuesta del primer ministro Keir Starmer, quien anunció esta iniciativa vía redes sociales.

Reino Unido prohibirá las redes sociales a niños menores de 16 años
Foto: @Keir_Starmer

Reino Unido prohibirá las redes sociales a menores de 16 años

“Las redes sociales hacen infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos”, dijo en un video el primer ministro de Reino Unido.

Entonces, la idea es que esta iniciativa sea impulsada desde el Parlamento, antes de diciembre, para que la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años entre en vigor entre marzo y junio de 2027.

Reino Unido prohibirá las redes sociales a niños menores de 16 años
Foto: Pexels.

Y redes sociales se entiende como toooooodas las redes: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube —que cuestionó esta propuesta al advertir que la decisión orillaría a los niños y las niñas a usar plataformas piratas y con menos margen de seguridad— Threads, Twitter o X y Twitch, entre otros.

¿Cómo funcionaría?

La propuesta contempla una especie de candado a las redes sociales como la verificación de edad de los usuarios, así como restricciones a servicios de live streaming o juegos en línea para evitar casos de grooming, por ejemplo.

De esta manera, Reino Unido se sumaría a Australia, primer país en prohibir las redes sociales entre menores de 16 años.

Por cierto, el anuncio de Keir Starmer estaría respaldado por una consulta pública que se llevó a cabo a finales de mayo de 2026.

Allí, el 90% de las mamás y los papás consultados dijeron estar de acuerdo con esta prohibición.

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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