Lo que necesitas saber: ikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch y Threads deberán eliminar las cuentas de menores de 16 años de edad.

Australia acaba de convertirse en el primer país en todo el mundo en prohibir las redes sociales a usuarios que tengan menos de 16 años, quitándole el acceso a sus cuentas a millones de niños y adolescentes.

Los usuarios más jóvenes son los más afectados por el impacto de las redes sociales./Imagen Getty

Australia es el primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años

Australia acaba de dar un gran paso respecto al uso de las redes sociales, y es que acaba de prohibirlas a menores de 16 años… lo que dejó a millones de usuarios sin poder acceder a sus cuentas en 10 plataformas.

Pero no solo se han bloqueado los accesos, sino que TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch y Threads deberán eliminar las cuentas.

De momento, todas las redes sociales que enfrentan esta restricción, excepto X, confirmaron que cumplirán la prohibición. Eso sí, los que no pongan estas restricciones recibirán una multa de hasta 49.5 millones de dólares australianos

Esta nueva medida para proteger a menores de 16 años de las redes sociales ha llamado la atención de otros países como Dinamarca o Noruega, quienes han mostrado su interés por implementar esta restricción.

El uso frecuente de las redes puede llegar a obsesionarnos y estresarnos./Imagen Unsplash

Ya habían prohibido YouTube

Si bien es cierto que Australia es el primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años, era algo que ya se veía venir, pues hace unos meses ya habían restringido el acceso… pero a YouTube.

En aquel entonces, lo único que se salvó de la prohibición fue YouTube Kids, el cual no tuvo ningún cambio en sus servicios.