Renuncia superdelegado de Guerrero para buscar candidatura a gobernador

AMLO dijo “¡salten!” y muchos funcionarios ya sólo están viendo qué tan alto. Alfonso Durazo avisó que podría dejar la Secretaría de Seguridad para buscar la grande en Sonora y, en plan más decidido, el superdelegado de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, renunció a su cargo para probar nuevos aires. ¿A dónde se va?

De acuerdo con Reforma, Pablo Amílcar Sandoval, quien hasta ayer se desempeñaba como coordinador de los programas sociales en Guerrero (es decir, era el superdelegado), estará buscando la gubernatura de la entidad. Por ello soltó un hueso, para irse por uno por uno con un poco más de tuétano.

Amílcar se la está jugando, ya que antes de meterse a buscar la gubernatura de Guerrero, deberá pasar por el proceso interno de Morena… a ver si le conceden la candidatura.

Lo anterior no será cosa fácil. Ya que el año pasado quedó un poco mal parado, luego que de que se descubrió que una funcionaria a la que ayudó a colocarse en la Secretaría de Administración y Finanzas de los Programas para el Desarrollo de Guerrero estaba “un poquito” impedida para desempeñarse en el cargo… resulta que estaba inhabilitada hasta 2025 por un caso de negligencia administrativa.

Ya dejó de ser superdelegado de Guerrero… pero deberá esperar los tiempos electorales

Peeero bueno, lo anterior no le quita las ilusiones al ahora ex superdelegado de Guerrero. “Lo mejor en Guerrero está por venir, ayer presenté mi renuncia al cargo de delegado federal, agradecí al presidente por su confianza”, señaló Amílcar Sandoval en conferencia de prensa en la que presumió que sentía “gran satisfacción” lo que hizo como superdelegado de la entidad.

Aunque ya dejó el cargo de superdelegado, por ahora Pablo Amílcar no puede irse de lleno a buscar la candidatura de Morena… ya saben, por aquello de los tiempos electorales. “Esperaré los tiempos, dentro de mi partido Morena, que he ayudado a construir, ahorita no son tiempos y hay leyes que tenemos que esperar”.

La renuncia del superdelegado de Guerrero se da luego de que, hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los funcionarios federales abandonar sus cargos… si es que tienen ganas de buscar alguna candidatura para las elecciones del 2021. Así que, seguramente, veremos más casos como éste.