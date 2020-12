¿Aquí vamos de nuevo? Reportan brote de Norovirus en China

Oh no, ya sabemos cómo podría acabar eso… Mientras el mundo está a la espera de una vacuna contra el COVID-19 que nos permita regresar a la “normalidad” (o hasta donde sea posible), parece que en China ya ha comenzado el brote de otro virus que ya nos hizo pensar que podría repetirse la historia de este 2020. ¡Wey, yaaaaa!

De acuerdo con medios locales, 50 niños de la provincia de Sichuan, ubicada al suroeste de China, han resultado contagiados con el Norovirus, por lo cual piden a los padres y autoridades escolares que no dejen asistir a los pequeños a los salones de clase. Digo, para que no se lamenten cuando la situación se salga de control.

¿Qué es el Norovirus y cómo se contagia?

Este virus no es tan nuevo como se cree, pero no por eso deja de ser peligroso. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los norovirus son virus altamente contagiosos que causan vómitos, diarrea, náuseas, dolor de estómago y en casos extremos, puede provocar fiebre, dolor de cabeza y dolores corporales.

Los CDC indican que el Norovirus se puede contagiar por distintas vías: ya sea por el contacto directo con una persona infectada, por tocar cosas sucias y llevarnos las manos a la boca, o incluso el consumir alimentos y agua contaminados. Los centros también afirman que los brotes de Norovirus son comunes, sobre todo entre los meses de noviembre y abril.

Es peligroso para algunos sectores poblacionales y no tiene una cura como tal

Antes de que se asusten hay que mencionar que este virus no es tan grave como el coronavirus, pues el Norovirus no se puede contagiar por medio del aire y los síntomas duran unos pocos días, en los cuales las personas debe evitar estar cerca de otros. De hecho el paciente debe estar dos semanas aislado después de no tener la sintomatología, pues el virus sigue siendo desechado.

Sin embargo, el Norovirus sí representa un riesgo importante para personas de la tercera edad, niños pequeños, mujeres embarazadas o pacientes inmunodeprimidos, pues pueden sufrir de una deshidratación extrema. Y si a eso le agregamos que no existe una vacuna para este virus, el cual puede vivir hasta en temperaturas de 60 grados centígrados, pues la cosa es peor.

Pero se puede prevenir de una manera sencilla

La manera de prevenir el Norovirus es con los consejos que siempre nos han dado nuestras jefecitas: lavarse bien las manos, lavar bien las frutas y verduras que consumimos, así como cocinar perfectamente los mariscos.

En caso de resultar contagiado con el virus, la persona debe evitar manipular los alimentos de otros, estar cerca de personas, y tiene que tomar agua abundante. Para el encargado de cuidar al enfermo, éste debe desinfectar superficies, lavar la ropa de la persona enferma y también, lavarse las manos de manera constante. Algo que aprendimos de memoria este 2020 gracias al COVID-19.