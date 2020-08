Rescatan a un hombre tras 10 horas entre los escombros en Beirut

Por medio de redes sociales se difundió un video que muestra el momento en que un hombre es rescatado de entre los escombros tras más de 10 horas de la explosión que se produjo en Beirut, en el Líbano. El equipo de rescate encontró a este hombre por la mañana y aunque parezca increíble, solo sufrió algunas heridas que no ponen en riesgo su vida.

Los vecinos en el lugar aplauden tras su rescate y gritan “Isaam esta vivo”.

A survivor has made it from under the rubbles in #Beirut after more than 10 hours! Saved by the rescue team this morning in #Lebanon

The whole neighborhood is clapping, “Issam is alive”, he made it out but sustained some injuries.#beirutblast

(Video is not mine) pic.twitter.com/Hu2hVlrip3

