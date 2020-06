¡Revolucionario! Así será el nuevo billete de mil pesos

Ahora sí el Banco de México se lució. Como parte de la nueva generación de billetes mexicanos de la Familia ‘G‘, que empezó a circular desde el 2019, tocó el turno de la presentación del nuevo billete de mil pesos, que aunque no es un diseño definitivo, destaca el rol de las mujeres en la Revolución Mexicana, reconociéndolas como pieza clave del movimiento armado que derogaría en nuestra Constitución.

En el anverso del billete aparecen los rostros de Hermila Galindo, luchadora social y primera candidata a diputada federal, la imagen de Francisco I. Madero, héroe nacional por lograr la regeneración democrática del país, así como la de Carmen Serdán, revolucionaria que se incorporaría como enfermera de las fuerzas combatientes.

Mientras que por el reverso, añadiendo el valor agregado con los patrimonios naturales reconocidos por la Unesco, aparecerá una pirámide con la cara de un jaguar sobrepuesta, para rendir tributo a la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul, en el estado de Campeche. Irónicamente, el mismo lugar donde se contemplaba que pasaría el Tren Maya, pero gracias a un juez, se impidió.

Se tiene contemplado que el nuevo billete de mil pesos, comience a circular durante el segundo semestre del 2020 al mismo tiempo que se liberan los nuevos billetes de 100 pesos, sin embargo, debido al diseño alusivo, nos hace pensar que verán la luz poco después de la celebración del 110 aniversario de la Revolución, en noviembre del 2020. Una vez en el mercado, los viejos billetes convivirán con los nuevos, mientras que Banxico los retira poco a poco, hasta lograr su desaparición.

Además, este papel moneda, reemplazaría al viejo y falsificable billete de mil pesos de la Familia M, mejor conocido por tener la imagen de Miguel Hidalgo. En contraste, este billete fabricado con polímeros y algodón, contiene seis elementos de verificación de seguridad, prácticamente inviolable, lo que le ayudará a recobrar su reputación y la confianza de los mexicanos.

Y no es por nada, pero los diseños de esta nueva familia de billetes mexicanos, han despertado la envidia del mundo. Cabe recordar que tanto el billete de 20 como el de 500 pesos de la familia ‘G’, han sido considerados como parte de los billetes más bonitos del mundo en 2018 y 2019, por parte del Bank Note of the Year Award.