Sin multas por no sacar el RFC: Miscelánea Fiscal pasa al Senado

Pues ya estufas: la Cámara de Diputados por fin logró aprobar en lo general y particular la Miscelánea Fiscal 2022, que llamó la atención hasta de los y las más jóvenes por el asunto del trámite del RFC. ¿Qué pasó con el Registro Federal de Contribuyentes para jóvenes? Por lo pronto, las multas o sanciones quedan eliminadas.

Sí, esto quiere decir que si una persona mayor de 18 años no se inscribe al Registro o no “cumpla con sus obligaciones fiscales” por no tener chamba, no tendrá que enfrentar las sanciones marcadas en el Código Fiscal de Contribuyentes. Al menos, en eso quedó la Miscelánea Fiscal aprobada por diputados y diputadas.

Cambian el Código Federal de Contribuyentes por el RFC

Después de sesiones maratónicas y los manotazos en la sesión del 19 de octubre, la Cámara de Diputados llegó a un par de acuerdos, entre ellos los cambios a la inscripción de jóvenes en el RFC. Ahora sólo es cuestión de que el Senado le eche un ojo y estos ya sean un hecho por todas las de la ley.

A petición de la diputada de Morena Lidia García Anaya el artículo 27 del Código Fiscal cambió, aclarando que la inscripción de las y los jóvenes —que aún no trabajan— deberá ser como personas físicas sin actividades económicas y no adquirirán multas por no presentar las declaraciones de impuestos o pagar contribuciones.

Y aquí ya no caerían las multas por hasta 11 mil 600 pesos para quienes no cumplan sus obligaciones fiscales por no tener chamba.

De paso, este cambio tocó al artículo 80 fracción I —que ordena las sanciones en caso de no darse de alta en el RFC— si bien no fue modificado, sí quedó sin efecto para que no sea aplicado a este grupo de la población.

“Conforme al reglamento de este Código tampoco será aplicable la sanción prevista en el artículo 80 fracción I”.

Hubo otros cambios en los artículos 91 y 96 para que la omisión de la denuncia por parte de los contadores y las contadoras en cuanto a la clasificación de impuestos de mercancía no ea considerada como una infracción.

O sea que los contadores y las contadoras no tendrán la obligación de andar investigando delitos fiscales.

Otros puntos importantes de la Miscelánea Fiscal

Eso sí, la Cámara de Diputados no pudo llegar a un acuerdo en el asunto del tope a las deducciones de impuestos por donaciones en las ONG (Organizaciones No Gubernamentales), lo que llevó una discusión hasta al interior de Morena y partidos aliados.

Así que este punto quedará pendiente para el Senado.