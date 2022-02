Sobornos y Odebrecht: ¿En qué va el caso contra Ricardo Anaya?

Entre que sus abogados no saben donde anda, que la Fiscalía General de la República (FGR) dice que ni siquiera a regresado a México y que está muy cerca de la orden de aprehensión, el panista Ricardo Anaya no se apareció en la audiencia donde debía en el Reclusorio Norte este 14 de febrero.

¿Qué es lo que ha pasado en el caso contra el excandidato presidencial? Vámonos por partes…

El caso contra Anaya

Fue en agosto del año pasado, 2021, cuando la FGR hizo pública la acusación contra Ricardo Anaya. De acuerdo con la investigación, el panista presuntamente recibió casi 7 millones de pesos en sobornos para que, cuando era diputado, votara a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

Las mordidas llegaron de la empresa Odebrecht y se distribuyeron a legisladores y funcionarios desde el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

De acuerdo con la Fiscalía, una buena parte del caso contra Anaya se basa en los testimonios del exdirector de Pemex y de otros tres testigos más que declararon haberle entregado dinero.

Por ejemplo, el panista habría recibido 6.8 millones de pesos en el estacionamiento de la Cámara de Diputados de parte de una persona de confianza de Lozoya. Después de eso, Anaya votó a favor de la reforma.

Desde que la acusación se hizo pública, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, Anaya estaba citado a una audiencia en el Reclusorio Norte para acusarlo formalmente de lavado de dinero, asociación delictiva y cohecho. Pero el panista dijo que no acudiría de manera presencial y que todo se trata de una estrategia para que lo encarcelen y no llegue a las elecciones presidenciales de 2024.

A la primera audiencia el panista acudió de manera virtual junto con sus abogados y escuchó las acusaciones en su contra. Dos de las pruebas de la FGR son casas que fueron “donadas por su madre y su suegra”. Por medio de sus redes sociales, Ayana afirmó que una de las casas era de su mamá y luego se la regaló.

“Resulta que esa casa es una de las pruebas contra mí, según la Fiscalía de AMLO. ¡Dan pena!”, escribió.

Luego de que a sus abogados no les diera tiempo de revisar las más de 100 mil hojas en la carpeta de investigación, pidieron al juez más tiempo y se los concedió hasta el 31 de enero pero de manera presencial. Recordemos que Ricardo Anaya estaba (y está todavía, al parecer, en Estados Unidos).

De acuerdo con el juez, si Anaya no se presentaba en esa audiencia de manera presencial en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, entonces la FGR podría solicitar medidas para traerlo a la fuerza, como una orden de aprehensión. Llegada la fecha, debido a que al juez le dio COVID, la audiencia se pospuso hasta el 14 de febrero.

Y Ricardo Anaya no se presentó.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, Anaya explicó que no se va a dejar y que tampoco va a seguir hablando de “las mentiras de Lozoya”.

“Como lo he dicho, yo no me voy a dejar porque tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar horas y horas de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que de hecho podría quedarse ahí por más de 50 años por ratero y por mentiroso“.

Tenemos un gobierno que ataca opositores y defiende delincuentes. Hoy se llevó a cabo la audiencia, pero se suspendió. No me voy a dejar, pero tampoco voy a seguir hablando de las mentiras de Lozoya, quien ya está en la cárcel y podría quedarse ahí 54 años por ratero y mentiroso.

¿Y ahora qué va a pasar?

Llegó el día de la audiencia de Ricardo Anaya, en el Reclusorio Norte, pero no se presentó. Ni sus abogados saben por qué no llegó o dónde está, por lo que el juez declaró como injustificada la ausencia y dio luz verde a la FGR para que “proceda conforme considere” y garantice que Anaya acuda a la audiencia inicial.

El fiscal explicó al juez que a pesar de que fue notificado, Anaya hizo que la virgen de la habló con los citatorios por lo que es “evidente que no quiere comparecer”. Agregó que en todo momento ha mostrado una actitud desafiante ante la autoridad.

Autoridades de la FGR explicaron a Animal Político que en los próximos días pedirán una audiencia privada para pedir una orden de aprehensión.