Primero dijo que no, luego que sí y, ahora, parece que finalmente no… el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, no acepta que Armando Guadiana haya sido elegido como candidato a la gubernatura de Coahuila por Morena y, según parece, meterá presión para revertir la decisión.

Sin embargo, para el líder nacional de Morena, Mario Delgado, lo de Coahuila es “capítulo cerrado”, así que a Mejía no le quedará más que aceptar y apoyar. O no…

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

“No sabemos finalmente qué va a hacer Ricardo Mejía, porque dice una cosa y hace otra”, reprochó Mario Delgado en encuentro con reporteros. “Ojalá atienda el compromiso con el movimiento, nos ayude con toda la fuerza que él generó, a lograr el triunfo en Coahuila, y que no se generé ya más ruido o más división”.

De acuerdo con Proceso, Delgado fue cuestionado sobre la posibilidad de que Mejía aplique la de Monreal (sólo que de forma menos tibia) y acabe yéndose con la oposición… no sé, digamos con Movimiento Ciudadano, que es de donde proviene (su anterior militancia). Y pues nada: el líder de Morena sólo pudo decir que espera que no lo haga…

Foto: RicardoMejiaMx

“Porque al único que benefician es a quien se supone quieren combatir, que es el gobierno del PRI y todas sus complicidades (…) que respete su palabra porque en política lo único que se tiene son los principios y nuestra palabra”.

Recordemos que Ricardo Mejía se puso “punk” cuando, hace unos días, se dio a conocer que no ganó la encuesta realizada en Coahuila para determinar al candidato de Morena a la gubernatura. Ni siquiera el segundo lugar alcanzó… pero, según el funcionario, los resultados fueron obtenidos con una mala metodología, porque según él es más popular… y, en fin, no reconoce el resultado.

Sin embargo, cuando estuvo en la mañanera frente a AMLO (informando de asuntos de su cargo, en lugar de estarse haciendo güey buscando otro hueso), ahí sí aceptó el resultado de la mentada encuesta.

“Con mucha responsabilidad, con mucha madurez me expresó que la decisión que se tomó a partir de las encuestas en el partido al que pertenecemos los dos, la aceptaba. Entonces, es un ejemplo Ricardo. Ya más no les voy a seguir diciendo, ya”, aseguró AMLO…

Foto: Presidencia

¿Y qué pasó? Que nomás regresó a Coahuila, Ricardo Mejía volvió a rechazar la candidatura de Guadiana. No directamente, pero sí al anunciar que creará un “movimiento” con el que peleará el proceso de designación. “Esto no se acaba hasta que se acaba (…) Todavía no termina el proceso vamos a seguir adelante”.

Pese a lo anterior, Ricardo Mejía diiiiiice que sigue fiel a la 4T y a AMLO. Pero nomás que quiere ser candidato.