O lo que es lo mismo: Ricardo Monreal quiere que la dirigencia de Morena le pida disculpas por haberlo hecho a un lado en las pasadas elecciones.

Tras los penosos hechos ocurridos el pasado fin de semana, en el proceso de elección de consejeros distritales de Morena, Ricardo Monreal salió a aconsejar a la dirigencia del partido que no estaría mal pedir disculpas a quienes “de buena fe” querían ocupar alguno de los cargos en disputa… y pues se toparon con que hubo mañosos que afectaron lo que debería haber sido una total fiesta de la democracia.

“Me parece que sí deberían ofrecerles una disculpa a fundadores de Morena, a militantes de Morena que se inscribieron pensando de buena fe que pudieran acceder a una posición en el Consejo Nacional o en el Consejo Estatal de Morena”, señaló Monreal, además de sugerir que los altos mandos de Morena y sus seguidores deben entrar en una reflexión sobre el futuro del partido.

Según Monreal, la disculpa no es para él (ay, ajá) sino para otros fundadores del partido y militantes, quienes están viendo con decepción que, en el movimiento que ayudaron a crear hace años, ya meten mano quienes ejecutan práctica que ellos combatieron.

Foto: Captura al video de Ricardo Monreal

“Obviamente sí hay molestia de muchos militantes y fundadores de Morena, y para mí no hay molestia, hay tristeza, porque no luchamos para eso, porque nosotros fuimos víctimas de prácticas que siempre combatimos y no podemos admitir que se trasladen a Morena. No debemos admitir, por ningún motivo”, comentó el senador luego de estar presente en el homenaje René Juárez Cisneros, en comentarios recogidos por Milenio.

Recordemos que, previo a la elección de consejeros de Morena, Ricardo Monreal acusó que lo estaban excluyendo del proceso a él y a otros fundadores del partido, dándole entrada a personajes que, hasta hace poco, eran opositores del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

“Con ello estaríamos en riesgo de perder la esencia y el propósito principal del partido”, advirtió Monreal… para luego hacerse a un lado de la elección que “por respeto y solidaridad” (o porque ya le habían dado el pitazo de que se iba a armar la gorda en las elecciones).

Esto de la elección de consejeros no es la primera (y seguro no la última) bronca que Ricardo Monreal tiene con Morena. Más importante, quizás, desde hace rato señala que elegir al candidato presidencial no debería ser por medio de encuesta... que porque es una práctica ya añeja. En caso de que así se sea, ha advertido que él reconsideraría participar en el proceso…