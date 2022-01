Que le bloquean la cuenta de Twitter a Ricardo Salinas Pliego por acoso y sale con: I’ll be back

Cosas que pasan en Twitter, peeeeero que sirven para que en algún momento reflexionemos sobre los tipos de discursos, respuestas e interacciones que hay en redes sociales, sobre todo cuando se habla de ¿política? O en general, de cualquier tema. ¿Qué pasó? Resulta que Twitter bloqueó de manera parcial la cuenta de Ricardo Salinas Pliego.

Y en realidad, la nota es por qué sucedió. Por acá les contamos lo que contó Ricardo Salinas Pliego y qué hay de la política de Twitter en cuanto a la cero tolerancia de los comportamientos abusivos.

Que le suspenden la cuenta de Twitter a Ricardo Salinas Pliego por acoso

“Se habrán preguntado porque no he escrito nada en Twitter en este último día (hay quienes ya hasta dicen que estoy enfermo jajaja), la verdad que hay personas que buscan promover sus ideas y silenciar las ideas de los demás, grupos de personas que se llevan y no aguantan”.

Sí, esto es parte del mensaje que el empresario y presidente de Grupo Salinas publicó en su Instagram para contar a sus seguidores la razón de su ausencia en Twitter.

Salinas Pliego se quejó de las denuncias que llevaron al bloqueo permanente de su cuenta en Twitter. Según el empresario, estaba en una dinámica de que “te llevas, te aguantas” y bueno, básicamente por ahí fue su mensaje acompañado de un momazo y una captura de pantalla de su cuenta parcialmente bloqueada.

Es decir, por lo pronto el dueño de Grupo Salinas no puede tuitear y una de sus publicaciones salió de circulación.

Abuso y acoso

No es la primera vez que nos enteramos que Twitter suspende cuentas por saltarse las reglas.

Pero nomás para poner contexto —ya cada quien analiza y saca sus conclusiones—, Twitter tiene una serie de reglas para evitar los comportamientos abusivos en la red.

El objetivo es que haya un diálogo chido a pesar de las diferencias que puedan existir y la diversidad de opiniones.

Y cuando una cuenta recurre a las amenazas hacia una persona o un grupo, insinuaciones sexuales no deseadas, los insultos con el fin de intimidar a otros, el acoso, conductas negacionistas, el equipo de Twitter se pone a chambear, revisa los tuits del usuario o la usuaria y ahí decide si los da de baja o los bloquea parcialmente.

En el caso de Salinas Pliego en los últimos días estuvo publicando tuits contra analistas y organizaciones —mediante apodos reiterativos y directos.

Por esta razón, después de ser denunciado, Twitter consideró que el polémico empresario —que armó un fiestón en medio de uno de los momentos más críticos de la pandemia de COVID, en diciembre de 2020— cayó en el abuso y acoso.

Al final, él respondió con un: I’ll be back.

(Por cierto, por ACÁ les dejamos el enlace a las políticas de Twitter).