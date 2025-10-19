Lo que necesitas saber: Los ladrones ingresaron al museo a través de la "Galería Apolo" usando un brazo articulado de un camión y rompiendo las ventanas con una sierra.

Como si de una película se tratara, encapuchados entraron al Museo del Louvre y robaron en tan solo 7 minutos joyas napoleónicas que las autoridades han clasificado de “valor incalculable”.

Roban joyas de museo de Francias // Foto: Getty Images

Roban joyas de “valor incalculable” del Museo del Louvre

Con la novedad que este domingo ocurrió algo que solo veríamos como ciencia ficción. Un grupo de ladrones entraron al Museo de Louvre en Francia y robaron algunas piezas de la colección napoleónica.

El robo duró tan solo 7 minutos y entre las joyas que se llevaron se encontraba la corona de la emperatriz Eugenia, misma que fue encontrada dañada cerca del museo.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, afirmó que las piezas robadas tienen un “valor incalculable”. Además, aseguró que harán todo lo posible para detener a los ladrones.

Debido a esta situación, el famoso museo en el que se encuentra la Mona Lisa anunció que cerraría sus puertas este domingo “por razones excepcionales”.

¿Cómo ocurrió el robo?

De acuerdo con las autoridades, este robo fue planificado de manera detallada, pues como ya te contábamos, en tan solo siete minutos un grupo de 3 o 4 ladrones robaron las joyas del recinto.

Lo interesante de todo esto es que los encapuchados ingresaron al museo a través de la “Galería Apolo” usando un brazo articulado de un camión y rompiendo las ventanas con una sierra. Una vez adentro, robaron las piezas que se encontraban protegidas por vitrinas.

Esta noticia ya le ha dado la vuelta al mundo, pues el robo ocurrió en el museo más famoso de Francia. Además, una situación similar no se presentaba desde 1998, cuando alguien sustrajo a plena luz del día un cuadro del pintor Camille Corot. En aquella ocasión nunca se recuperó.