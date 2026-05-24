"Atenderé personalmente dicho llamamiento": Rocha Moya, Inzunza y Juan de Dios Gámez responden al citatorio de la FGR tras acusaciones de EU

Lo que necesitas saber: La FGR citó a Rubén Rocha y a 9 funcionarios más para declarar por las acusaciones de las autoridades de EU por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) comenzara a citar a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, varios de ellos ya respondieron públicamente… y todos dicen lo mismo: sí van a acudir.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza; y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, confirmaron que recibieron notificaciones oficiales de la FGR y que se presentarán ante las autoridades mexicanas.

Foto: Redes sociales

Rocha Moya: “No tengo nada qué temer”

Rubén Rocha Moya fue uno de los primeros en reaccionar al citatorio emitido por la FGR luego de las acusaciones hechas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

A través de redes sociales, el gobernador con licencia aseguró que acudirá a comparecer y sostuvo que enfrentará el proceso “con la frente en alto”.

“Soy un hombre probo y que no tiene nada que temer (…) atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, escribió.

La FGR explicó que las entrevistas buscan avanzar en las investigaciones abiertas tras los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra funcionarios sinaloenses.

Enrique Inzunza dice que ni siquiera usará fuero

Horas después, el senador morenista Enrique Inzunza también confirmó que fue citado y aseguró que acudirá personalmente.

Pero lo que más llamó la atención fue que afirmó que no recurrirá a la inmunidad procesal que le corresponde como senador.

“No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución”, señaló.

Además, dijo que él mismo llevará su defensa: “Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”

Juan de Dios Gámez también confirma asistencia

Otro que respondió rápidamente al citatorio fue Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán.

El funcionario confirmó que fue notificado por la FGR para acudir ante el Ministerio Público Federal y aseguró que se presentará.

“Acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad”, escribió.

Gámez ya había rechazado anteriormente las acusaciones hechas desde Estados Unidos y aseguró que los señalamientos “no tienen fundamento”.

¿Por qué los citaron?

Los citatorios llegan después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente a 11 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntamente colaborar con el cártel de Sinaloa.

Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones de narcotráfico, filtrado información confidencial y recibido sobornos millonarios a cambio de apoyo institucional.

La FGR informó que los señalados están siendo requeridos para entrevistas como parte de las investigaciones que se realizan en México.

Mientras tanto, dos exfuncionarios ya se entregaron en EU

Mientras Rocha Moya, Inzunza y Gámez responden a la FGR en México, dos exfuncionarios sinaloenses ya se entregaron a autoridades estadounidenses.

Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, quienes ya enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos tras las acusaciones del Departamento de Justicia.