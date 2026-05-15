Lo que necesitas saber: Gerador Mérida fue detenido desde el lunes 11 de mayo, pero la noticia salió este viernes 15.

Este viernes 15 de mayo salió a la luz la noticia sobre la detención de Gerardo Mérida Sánchez, quien era exsecretario de Seguridad en Sinaloa y fue detenido luego de que el gobierno de EU anunció que él, junto a Rubén Rocha y 9 funcionarios más, fueron acusados de nexos con el narcotráfico.

Y en dado caso de que sea declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 40 años. Pero dentro de todo este relajo, en muchos ha surgido la pregunta: “¿Quién es Gerardo Mérida?”, y aquí te lo vamos a contar.

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, tiene 66 años y es licenciado en Derecho y Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra. Además, cuenta con una maestría en Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional, formación que respaldó una larga trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas y el ámbito de la seguridad pública.

Mérida Sánchez asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa en septiembre de 2023, cargo que dejó en diciembre de 2024. Antes de llegar al gabinete estatal, ocupó distintos puestos clave dentro del Ejército Mexicano.

Entre ellos destacan su paso como comandante del Mando Especial “Mante”, en Tamaulipas; de la 21 Zona Militar en Morelia, Michoacán; de la 44 Zona Militar en Miahuatlán, Oaxaca; y de la 25 Zona Militar en Puebla.

También se desempeñó como subjefe y jefe de las Secciones Segunda (Inteligencia), Tercera (Operaciones) y Cuarta (Logística) del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

A nivel internacional, fue agregado militar y aéreo en la embajada de México en Chile. Además, dirigió la Escuela Militar de Inteligencia, perteneciente al Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Foto: @Juan_OrtizMX

¿Y de que se le acusa a Gerardo Mérida?

De acuerdo con las autoridades gringas, Merida Sánchez está acusado de: Conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Uno de los casos más polémicos de lo que se le acusa a Mérida es de haber recibido sobornos de Los Chapitos a cambio de darles información de dónde se iban a realizar operativos contra laboratorios de drogas, para que así el cártel pudiera trasladar sus drogas y equipos antes de las redadas.

Y como lo mencionamos desde un principio, por todo esto que se le acusa podría alcanzar una pena de hasta 40 años, que eso ya es lo equitativo a una cadena perpetua.