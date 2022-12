Es decir, según la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra: las fuerzas armadas siguen violando derechos humanos… pero con el PRI violaban más.

Durante su comparecencia ante el Senado, la “ombusperson”, Rosario Piedra, montó una férrea defensa del uso de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional en labores de seguridad pública. Tal que, invariablemente, fue acusada de “cómplice” de la militarización (supuestamente orquestada por el gobierno federal) y, con ello, darle en la torre a la autonomía que se presumía que tenía la CNDH.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“La realidad muestra que la estrategia de seguridad está produciendo resultados, que las violaciones a derechos humanos se están reduciendo”, presumió Piedra Ibarra. “Tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional muestran una baja importante en su involucramiento en eventos violatorios y la pretendida crisis inmanejable sólo existe en un discurso con sesgo partidista que busca beneficios electorales”.

Ante tan vehemente defensa, senadores de la oposición acusaron a la de la CNDH de no ser más que “empleada de AMLO”… ah, pues de hecho, llevaban cartelitos con la leyenda las senadoras Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez y Kenia López.

FOTO: CUARTOSCURO.COM

“El signo más ominoso en su gestión es que su administración avale, legitime y convalida la militarización”, acusó el senador Emilio Álvarez Icaza.

“Una autonomía que no es para presumir en los foros, o para que alaben los académicos”, respondió Rosario Piedra a las críticas en su contra. Según la “ombusperson”, con ella la autonomía de la CNDH es una autonomía al servicio del pueblo.

FOTO: CUARTOSCURO.COM

En su tiempo en tribuna, la titular de la CNDH no sólo defendió al uso de las fuerzas armadas en tareas de Seguridad, sino que acusó que académicos, medios y políticos quieren hacer ver una realidad que no es… una diferente a la realidad del pueblo, donde quizás no haya paz, pero tampoco tantas violaciones a derechos humanos por parte de elementos castrenses.

“Durante tres años han repetido que vivimos una crisis desbordada en los derechos humanos, que las Fuerzas Armadas son las principales violadoras y que la Guardia Nacional no sirve para nada. Las cifras los desmienten y, como los desmienten, entonces dicen que no existe la CNDH y que no hace absolutamente nada”.

Como no todo es color de verde milit… digo, rosa, Rosario Piedra aceptó que durante su gestión al frente de la CNDH sí se han abierto expedientes por travesuras hechas por efectivos del Ejército o de la Guardia Nacional… pero poquitos. “Lo más importante, estamos avanzando en su cumplimiento”, aseguró al señalar que dichos expedientes han generado sus respectivas recomendaciones.