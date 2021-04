Y en Rusia: Van por 10 días de “descanso” laboral para que baje la pandemia

Como una medida para reducir los contagios de COVID-19, el gobierno de Rusia contempla 10 días de “descanso” o no laborables para el próximo mes de mayo.

Y es que por esos lares, la situación del COVID-19 no se ha estabilizado del todo y existe el riesgo de que en algunas regiones se complique —ya que los contagios van en aumento.

“Estamos atascados y en algunas regiones hay una tendencia que muestra que la situación podría complicarse”, explicó la funcionaria Anna Popova, citada por France 24.

Ante esta situación, el plan del gobierno de Rusia es limitar la movilidad, los desplazamientos en las ciudades, y de esta manera, reducir los casos de coronavirus.

“Si creen que es necesario, firmaré hoy el decreto”, dijo Vladimir Putin en una reunión con la directora de la agencia sanitaria de Rusia (Rospotrebnadzor), Anna Popova, y la viceministra Tatyana Golikova.

La reunión entre el presidente y las funcionarias era justo para evaluar la situación de la pandemia en Rusia. Y justo Golikova le explicó a Putin que el panorama no es parejo y la reducción de casos no ha sido constante.

Aquí más o menos lo que dijo la viceministra —la fuente es de un comunicado que compartió la Vocería de Putin:

“La situación varía de una región a otra. Se ha informado de una disminución en 16 regiones, 62 regiones se encuentran en la etapa de estabilización y el número de casos de coronavirus está creciendo en siete zonas”.

Entonces, de acuerdo con Anna Popova, decretar diez días no laborables o de “descanso” ayudaría a disminuir los desplazamientos de la gente en las ciudades y, por lo tanto, las cadenas de contagios.

Esto se llevaría a cabo en mayo para aprovechar los días feriados del 1, 2, 3, 8, 9 y 10 —el chiste pues, es agarrar la jornada del 1º al 10 de mayo de a corrido.

Y terminamos esta nota con este dato extra: de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, hasta este 23 de abril Rusia registró cuatro millones 691 mil 290 casos acumulados y 105 mil 718 fallecimientos por COVID-19.

Vladimir Putin had a working meeting with Deputy Prime Minister Tatyana Golikova and Head of Rospotrebnadzor Anna Popova https://t.co/Acl3Qt0w6o

— President of Russia (@KremlinRussia_E) April 23, 2021