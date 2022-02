No es por Rusia... ¿Por qué se iluminaron monumentos de CDMX de blanco, azul y rojo?

Todo un tema ha resultado ser la postura de México ante el conflicto militar en Europa. Entre que nos tardamos en condenar los ataques y que la embajada de Ucrania pide que nuestro país rompa relaciones con Putin, eso de que diferentes edificios y monumentos se iluminaran la noche de este 27 de febrero con los colores blanco, azul y rojo, no ayudó mucho.

Y es que claro, se trata de los colores de la bandera de Rusia, sí, pero no olvidemos que no es la única bandera en el mundo que los tiene. Entonces no, la iluminación de este domingo en CDMX no es una muestra de apoyo a los rusos en medio del conflicto militar con Ucrania.

¿Por que la CDMX se iluminó con los colores de la bandera Rusia?

Bueno, resulta que este 27 de febrero se celebra la Independencia de República Dominicana, y aunque no se trata del país más influyente del mundo, naturalmente está chido que nuestro México tenga un gesto con la nación caribeña.

Así que sí, la iluminación con los colores blanco, azul y rojo, se debió a un gesto con República Dominicana por tan importante celebración, pues su bandera también usa esos colores, y no como un guiño a Vladimir Putin (ahhhhhhh).

La embajada de República Dominicana ya lo había anunciado

De hecho, la embajada de República Dominicana anunció desde el 25 de febrero la iluminación de este domingo, nada más que quienes no estaban al tanto de eso, se fueron con la finta y no faltaron las críticas en redes sociales a Sheinbaum y AMLO.

Con motivo al 178 aniversario de la Independencia Nacional dominicana 2022, la Ciudad de México se une a nuestra celebración iluminando algunos de sus monumentos más importantes con los colores de la bandera dominicana, manifestando así los fuertes lazos que nos unen. pic.twitter.com/79NWQyzvqW — Embajada de la República Dominicana en México (@embardmex) February 25, 2022

OJO:

La razón de los colores de la iluminación de los edificios del zócalo capitalino esta noche, NO es Rusia, es por acompañar la celebración de los 178 años de la Independencia Nacional de la República Dominicana. pic.twitter.com/637syN3EEs — Monica Garza (@monicagarzag) February 28, 2022

Si nos lees seguido, sabes bien que no somos en lo más mínimo defensores de la 4T, pero bueno, en este caso hay que decir las cosas como son y no, los del gobierno de CDMX no mostraron amor por Rusia la noche de este domingo.