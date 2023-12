Samuel García renunció a buscar la presidencia en 2024 para no dejar que el gobernador interino designado por el Congreso en Nuevo León tomara su lugar. Dice que del PRIAN le hicieron varias peticiones para aceptar a quien él quería designar

Samuel García nomás regresó a ser gobernador de Nuevo León, y se dedicó a tirarle bien y bonito al PRIAN. Desde que anunció que mejor buscará la Presidencia en 2030, por lo cual los culpó, dijo que le habían hecho una serie de peticiones para aceptar sus condiciones y finalmente exhibió con lujo de detalle cuáles fueron.

Te damos un peso de contexto por si no te has enterado de todo este embrollo, ¿va? Samuel García pidió licencia (osea, permiso) para dejar un rato la gubernatura de Nuevo León y buscar la presidencia de México en el 2024. Lo “único” que pidió fue que Javier Navarro, su Secretario General, se quedara a cargo del gobierno del estado como “encargado de Despacho”.

Pero el Congreso de Nuevo León (en su mayoría conformado por diputados del PRI y el PAN), le dijo que nel. Designaron por votación a Luis Enrique Orozco, vicefiscal del estado. A Samuel García no le gustó pues dice que es uno más del PRIAN y que no iba adejar a su nuevo Nuevo León en sus manos.

Fue por ello que Samuel García decidió mejor no tomar la licencia y retomar sus funciones como gobernador, lo que provocó que Nuevo León despertara el fin de semana con dos gobernadores: él y el interino que designó el Congreso.

Pero el buen fosfo fosfo no regresó así nomás. Publicó un video donde le echó la culpa al PRIAN de descarrilar sus aspiraciones presidenciales, y también los acusó de hacerle diversas peticiones para aceptar a Navarro como interino y dejarlo así buscar la presidencia.

Samuel García dijo en ese video que le pidieron “la fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo impunidad”. Pero ahora detalló más esas supuestas peticiones.

“Un día llega mi compadre Javier y me dice: ‘Gober, sí me van a nombrar interino’, solo de cómo lo escuché, dije aquí hay truco… son más largos que la Cuaresma. Me mandan una carta ¡con 11 puntos petitorios! Creían que yo soy Santo Clos”, mencionó.