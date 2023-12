Lo que necesitas saber: Samuel García pidió licencia para buscar la presidencia, pero no estuvo de acuerdo con el gobernador interino designado por el Congreso; retomó sus funciones en su estado y renunció a la carrera por el 2024

“El PRIAN tembló por 9 días”, esa y otras frases bien “acá” se aventó Mariana Rodríguez, luego de que Samuel García decidiera bajarse de la contienda presidencial para seguir siendo gobernador de Nuevo León.

Mariana compartió una serie de stories de los mensajes que envió y le enviaron luego de la noticia. También dice que le han llegado mensajes de burla por aquello de sus famosos fosfo fosfo.

Mariana Rodríguez y Samuel García / Foto: Cuartoscuro

La renuncia de Samuel García a buscar la presidencia en 2024

Por si no andas tan al tanto, te explicamos: Samuel García pidió licencia (osea, permiso) para dejar un rato la gubernatura de Nuevo León y buscar la presidencia de México en el 2024. Esa licencia comenzaba este sábado 2 de diciembre porque la ley dice que no puede estar en la boleta si no tiene al menos 6 meses sin ocupar un cargo público.

Peeeeeeero lo “único” que pidió Samuel fue que Javier Navarro, su Secretario General, se quedara a cargo del gobierno del estado como “encargado de Despacho”.

Lo malo (para él) fue que el Congreso de Nuevo León dijo que no podía designar a alguien a su antojo, y en cambio ellos designaron por votación a Luis Enrique Orozco, vicefiscal del estado. Cabe recordar que el Congreso de Nuevo León se compone en su mayoría por diputados del PAN y el PRI (28 de 42).

Es por ello que Samuel García acusa que Luis Enrique Orozco es un funcionario “a modo” del PRIAN. No le gustó nadita que se quedara como gobernador interino de Nuevo Léon y por eso mejor se bajó de la contienda presidencial, dijo que ya no quería la licencia y retomó sus funciones como gobernador.

Para estos momentos, sábado 2 de diciembre, tenemos a dos que dicen ser gobernadores en Nuevo León al mismo tiempo por este lío. El Congreso dice que Luis Enrique es el bueno porque la licencia de Samuel está vigente, mientras Samuel García dice que al final no la tomó y hay un artículo que le permite retomar su puesto.

Samuel García renunció a la presidencia en 2024 / Foto: Cuartoscuro

¿Qué dijo Mariana Rodríguez tras la renuncia de Samuel García?

En fin, en este enlace puedes checar más a detalle qué está pasando en Nuevo León. La cita ahora es para ver lo que dijo Mariana Rodríguez. La titular de “Amar a Nuevo León” compartió en sus stories de Instagram mensajes privados donde explica (a quien le pregunta) por qué Samuel García se bajó de la carrera presidencial, así como lo que piensa del PRIAN y el Congreso de Nuevo León.

“Nuestras ganas eran enormes, el PRIAN tembló con estos 9 días de precampaña donde los mandamos a un claro tercer lugar con una candidata que me duele decirlo, pero no es más que alguien que va a seguir órdenes de Alito y Marko Cortés”.

Mariana Rodríguez y Samuel García / Foto: Cuartoscuro

Mariana explica que Samuel siempre dijo que si no se quedaba alguien de su confianza a cargo de Nuevo León, ni las ganas de ser Presidente en el 2024 lo harían abandonar su estado. Mucho menos dejaría a su nuevo Nuevo León en manos del PRIAN.

“Frente en alto… ya vendrán más oportunidades y tenemos un gran reto en Nuevo León en el 2024 de sacar a TODA la vieja política del estado, porque estos diputados que tenemos en el Congreso local no son más que parásitos en la política mexicana“.

Acá todos los mensajes que compartió Mariana Rodríguez:

Los mensajes en apoyo a Samuel / Foto: @marianardzcantu (Instagram)

Foto: @marianardzcantu (Instagram)

Foto: @marianardzcantu (Instagram)

Te puede interesar