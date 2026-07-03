SEGOB se disculpa con madres buscadoras por investigación sobre recursos para protesta en inauguración del Mundial

Lo que necesitas saber: Rosa Icela Rodríguez ofreció una disculpa pública a madres y familias buscadoras.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (SEGOB), ofreció una disculpa pública a madres buscadoras después de que se aventó a decir que iban a investigar de dónde salían los recursos para el traslado de los colectivos que viajaron de Jalisco a CDMX para protestar durante la inauguración del Mundial 2026.

Un poco para hacer memoria, la investigación se enfocaría en saber si existió apoyo ajeno a las demandas de búsqueda y justicia de familias buscadoras.

Foto: Uso libre | @juanmartinmx

SEGOB se disculpa con madres buscadoras

La disculpa de la Secretaría de Gobernación sucedió el 2 de julio en una mesa de diálogo con familias y 56 colectivos de búsqueda del sur y sureste, allá en Tabasco.

Allí, con micrófono en mano, Rosa Icela Rodríguez habló de la investigación que inició después de que recibieron información —dijo ella que de los propios colectivos de búsqueda— sobre un presunto financiamiento de un funcionario de Jalisco.

Foto: @rosaicela_

Acá sus palabras: “Nosotros tuvimos información de los propios colectivos de búsqueda que un funcionario público local de Jalisco ofreció apoyo para que colectivos viajaran a CDMX y participaran en las manifestaciones del pasado 11 de junio. Ellos mismos nos dijeron estar sorprendidos con la propuesta”.

Luego, Rodríguez se disculpó: “Mi comentario sobre el tema fue únicamente para revelar esta acción, pero si ofendí a alguien o si alguien sintió que yo le faltaba al respeto, ofrezco disculpas sinceras porque de ninguna manera esa fue mi intención”.

Foto: @RogerScrovscky

Sus declaraciones terminaron con el clásico compromiso del gobierno con la labor de madres buscadoras, aunque del otro lado de la moneda, algunos colectivos han acusado intimidación —todo durante y después de una protesta sobre Calzada de Tlalpan interrumpida por la policía de CDMX.