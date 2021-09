Va 2ª dosis de la Sputnik para los de 18 a 39 años en siete alcaldías de CDMX

Luego de mucho hacerla de emoción, este fin de semana las autoridades de Salud de la CDMX anunciaron que van las esperadas segundas dosis de la Sputnik V para los grupos que desde hace rato andan echando el cotorreo en las calles: los de 30 a 39 y de 18 en adelante.

Primero, el sábado se informó que esta semana va el segundo arponazo para los treinteañeros. De acuerdo con el anuncio de la Secretaría de Salud de la CDMX, del 14 al 19 de septiembre los que se aplicaron la Sputnik van por su segunda dosis.

Así que los treintones de la alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, tendrán que interrumpir la pozoliza del mes patrio para dirigirse a sus respectivos módulos de vacunación y recibir la Sputnik que tanto estaban esperando.

Veinticuatro horas después, la misma autoridad de la CDMX dio a conocer que la chaviza rebelde (la de 18 a 29 años) que ya recibió su primera dosis de Sputnik va esta semana por su segunda dotación. También será del 14 al 19 de este mes… aunque lo que cambia son las alcaldías.

Los de 18 a 29 años que van por su segunda dosis de Sputnik V son de las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Tláhuac, nomás.

En ambos casos, la Secretaría de Salud de la CDMX avisa que el 16 de septiembre no habrá vacunación… ahí, pa’ que se queden bien a gusto viendo el desfile militar. Además, se recuerda que las sedes de vacunación ofrecerán servicio de 8:00 am a 16:00 horas, por lo que hay que asistir, máximo, a las 15:30 horas.

“Acude con el comprobante de 1ª dosis, un nuevo expediente de vacunación impreso (sólo anota datos personales) que obtienes en http://mivacuna.salud.gob.mx, e identificación oficial para acreditar edad y domicilio”.

Según los cálculos de las Secretaría de Salud capitalina, en esta ronda de segunda dosis de la Sputnik V se prevé vacunar a más de 482 mil personas de 30 a 39 años y 176 mil de las de 18 a 29 años.

En ambos casos no podrán aplicar la de “¡Ahhhh, ya me pusieron las dos, ahora sí a dar el grito como antes!”… ya que, se recuerda, se debe de esperar 14 días después de la segunda dosis para contar con la máxima protección de la vacuna… lo cual no es garantía de nada. Hay que seguir usando cubrebocas y respetar la sana distancia.