Lo que necesitas saber: El salón de belleza dentro del Senado no es algo nuevo... aunque estuvo cerrado desde 2018 hasta este año que volvió a abrir.

Para las y los senadores, las prioridades son claras: verse bien. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque fueron grabados por algunos reporteros en plena sesión… de estética, en un salón de belleza que está dentro de las instalaciones del Senado.

Y como si no fuera suficiente, se reveló que en 2024, los legisladores gastaron miles de pesos en maquillaje.

Salón de belleza en el Senado // X: @emeequis(captura de pantalla).

Salón de belleza privado dentro de la Cámara de Senadores

Podrá no haber medicamentos, seguridad y una jornada laboral de 40 horas… pero lo que no puede faltar para los senadores es un salón de belleza.

Uno ya ni debería sorprenderse, pero bueno. Resulta que los senadores no fueron sorprendidos viendo futbol… sino que estaban en plena sesión de estética en un salón de belleza que se ubica dentro de las instalaciones del Senado de la República.

Esto se dio a conocer luego de que varios medios de comunicación compartieran videos en los que se ve durante la sesión de este miércoles a la senadora Juanita Guerra Mena trabaj… colocándose un tinte.

Estética dentro del Senado tenía más de 8 años sin estar abierta

De acuerdo con el semanario PROCESO, el espacio está ubicado en el piso dos de la torre del Hemiciclo, en una oficina que está completamente equipada como un salón de belleza. Y por muy loco que suene, este salón de belleza no es algo nuevo.

Según informó la periodista Leticia Robles de la Rosa (la misma que hizo una investigación sobre el gasto del Senado de 1.2 millones de pesos en la peluquería y la estética), el salón de belleza existe desde 2007 en Xicoténcatl y desde 2011 en la nueva sede del Senado.

El espacio estuvo abierto desde entonces hasta el 2018, fecha en la que Ricardo Monreal ordenó la suspensión de servicio… y que este año volvió a reabrir.

Salón de belleza en el Senado // X: @PacoZeaCom(captura de pantalla).

Clausurado tras polémica…

La presidenta de la Mesa Directiva informó para la prensa que el espacio funciona para que los senadores se mantengan presentables, además de aclarar que el servicio tiene un costo para los que lo utilizan y que “no es nada fuera de lo normal”.

Aunque lo que pasó después se contradice con lo dicho. Tras hacerse viral el video del salón de belleza, en la puerta del lugar se colocaron sellos de clausura. Ni modo, tendrán que buscar otro lugar para arreglarse.

Salón de belleza en el Senado // Foto: Redes sociales (captura de pantalla).

¿Miles de pesos gastados en productos de belleza?

En medio de las críticas, en las redes sociales se compartieron comprobantes de pedidos de miles de pesos de artículos de belleza que realizó el Senado.

Pues, lo que luego-luego se pensó es que tal dispendio era para pagarle su tinte a las senadoras y productos para tener bien galanes a los legisladores. Pero no…

De acuerdo con la periodista Leti Robles de la Rosa, los más de 200,000 pesos que el Senado autorizó para la compra de artículos de belleza no corresponden a este asunto.

Sí, la compra tuvo “like” de los legisladores, pero los artículos de belleza van para el Canal del Congreso… ya saben, maquillaje para que los conductores no salgan todos brillosos.