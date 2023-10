Lo que necesitas saber: La entrada a Monte Albán cuesta sólo 90 pesos, pero como iba a dar un mensaje por el Día de la resistencia de los Pueblos Indígenas, no quiso pagarlos

Vaya, ¿no encuentro fallas en su lógica? El senador de Morena Adolfo Gómez Hernández nos salió bien abusado. No pagó la cuota habitual como hacen los turistas que visitan Monte Albán; mira tú, quesque como lo contruyeron sus ancestros, no tiene por qué pagar por entrar.

El senador de la República aprovechó que era Día de la Raza y que últimamente la visión por esa fecha ha cambiado mucho al grado de incluso ya no querer llamarlo así. Aunque antes se celebraba el “Descubrimiento de América”, ahora tomó fuerza el que sea un día de resistencia contra las afrentas históricas hacia los pueblos indígenas.

La entrada a Monte Albán cuesta 90 pesos / Foto: Cuartoscuro

Hasta ahí todo bien, muchos coincidimos con esa idea, ¿pero tenía razón al hacer lo que hizo o nomás nos salió bien listo y se aprovechó?

¿Cómo estuvo eso de que un senador de Morena se negó a pagar su entrada a Monte Albán?

Ocurrió justo el pasado 12 de octubre. Adolfo Gómez Hernández llegó para dar un discurso sobre la resistencia de los pueblos indígenas frente a la Conquista. Ok, ok, todo chido con eso, el problema fue que decidió ingresar a Monte Albán, y cuando quisieron cobrarle por la entrada como se hace con toda la gente, se negó.

El senador de Morena se negó a pagar la entrada a Monte Albán / Captura al video de @JJDiazMachuca

Actualmente la entrada a la zona arqueológica de Monte Albán está en 90 pesos, una cifra que con el sueldo de un funcionario público no representa un gran gasto. Pero aún así prefirió poner diferentes excusas para no pagar.

Lo dicho, se escudó en que era un día de resistencia, como dando a entender que no pagar es una forma de protesta o algo así. Pero después vino lo mejor, porque puso como pretexto que sus ancestros levantaron todo ese lugar y eso le daba derecho a pasearse en él con toda libertad.

Adolfo Gómez Hernández se metió sin pagar a Monte Albán / Captura al video de @JJDiazMachuca

No pagó su entrada porque “lo construyeron sus ancestros”

El senador de Morena llegó hasta la entrada de Monte Albán y le explicó al personal que llegó para dar el dichoso mensaje. Pero cuando le respondieron que muy chido y todo pero nadie les avisó y para entrar debía pagar, vino su brillante respuesta:

“¡Cómo voy a pagar lo que construyeron mis ancestros! Yo no voy a pagar, no lo voy a hacer, simplemente no lo voy a hacer. No lo voy a hacer siempre, simplemente por ser Día de la Resistencia en contra de la invasión y el saqueo de nuestra cultura”.

Adolfo Gómez Hernández se metió sin pagar a Monte Albán / Captura al video de @JJDiazMachuca

Y pues sí, aunque le comentan que precisamente por ser Senador debía ser el primero en aceptar las normas y pagar lo correspondiente, nomás se hace el ofendido por pedirle que pagara por algo que hicieron sus ancestros y se mete así sin más.

Checa tú mismo o tú misma el video y siéntete con libertad de contarnos tu opinión al respecto, ¿va?

La resistencia solo existe en su cabeza.



El Senador Adolfo Gómez

Hernández de @PartidoMorenaMx en

Oaxaca de @salomonj , se ofendió por qué le pidieron pagar su entrada a Monte Albán



Los observantes de la ley de Morena se la pasan por el arco del triunfo.

Con eso de que su… pic.twitter.com/J6tsrHQktd — José Díaz (@JJDiazMachuca) October 13, 2023

Cosas que sólo pasan en mi México lindo y querido.

