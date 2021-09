Propuestas brgs: Senador va por bandera de México vertical para que recupere su “poderío”

En la tanda de propuestas en el Senado cayó una que no pasó desapercibida, no tanto por su complejidad o la polémica que pudiera levantar, no, no. El 22 de septiembre el senador del PT Alejandro González Yáñez dio una mini confe de prensa pa’ presentar una iniciativa para que la bandera y el escudo nacional no pierdan su poderío.

¿Cómo, cómo? De contenido trascendente para Alejandro González Yáñez, el chiste de esta iniciativa es que ni la bandera de México —ni el escudo nacional— pierda su simbolismo cuando esté en una tarima.

La iniciativa de un senador para que ni l bandera de México ni el escudo pierdan su poderío

“Para mí representa un contenido trascendente.

Estoy solicitando el respaldo de todas y todos los legisladores para que esta iniciativa prospere: que cuando la bandera nacional se encuentre en posición vertical, es decir, se coloque en nicho, en posición de nicho en un entarimado o un sitio similar, el escudo vaya en posición vertical”.

Todo sincronizado. Si la bandera de México queda en vertical, también el escudo porque si no, queda ladeado y pues el águila y la serpiente pierden su representación.

Al menos eso dijo el senador González Yáñez, al explicar que cuando esto pasa el águila y la serpiente quedan a la misma altura y no se ve la grandeza de la narrativa sobre la fundación de la gran Tenochtitlan.

“No se trata de modificar la ubicación del escudo en la bandera patria, sino que cuando la bandera esté en postura de nicho, se coloque el escudo de manera vertical, se verticalice recuperando toda su fuerza, todo su poderío cultural”.

Para que esto sea una realidad el Senado debe chambear en una reforma —cambio— a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno de México y ¡papas!

Aquí la explicación del funcionario, con más punch por si le quieren echar un ojo:

El senador Alejandro González aprovechó la breve conferencia para leer unas líneas de José Vasconcelos, esperando que sus compas se animen a apoyar esta iniciativa —que como mencionamos no pasó desapercibida al igual que el punto de acuerdo propuesto por otro compa, pero de la Cámara de Diputados, Armando Reyes Ledesma, quien propuso citar al secretario de Comunicaciones y Transportes después de que lo bajaran de un avión por no querer pagar equipaje extra.

Así las prioridades.