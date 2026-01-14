¿Y la máquina de chambear? Los senadores mexas con más inasistencias

Lo que necesitas saber: Spoiler: Alejandro, "Alito", Moreno del PRI, Ricardo Anaya del PAN y Saúl Monreal de Morena han sido los que más han faltado sin justificación.

Arrancaron las actividades en el Senado mexa, entre ellas el reporte final de las inasistencias o faltas sin justificar de los senadores y las senadoras de agosto a diciembre de 2025.

Pero por acá en Sopitas.com quisimos revisar qué ha pasado en lo que va de la LXVI (66) Legislatura —que empezó en septiembre de 2024. Y esto fue lo que encontramos: qué senadores y senadoras no han ido a la chamba sin justificar su ausencia.

Foto: gifer.com

Los senadores mexas con más inasistencias

Antes de irnos con la lista de inasistencias de la LXVI Legislatura, les contamos veloz que una legislatura es el periodo de funciones del Congreso de la Unión (o sea, la Cámara de Diputados y el Senado).

Cada Legislatura dura 3 años. En el caso de la Cámara de Diputados, por allá renuevan en ese periodo, mientras que el Senado no renueva.

Foto: @alitomorenoc

Es decir, los senadores y las senadoras no tienen necesidad de hacer campaña porque después de esos 3 años, continúan en la siguiente legislatura, cumpliendo 6 años en el cargo.

Dicho esto, vámonos con la lista de las faltas de senadores y senadoras mexas. Spoiler: Alejandro, “Alito”, Moreno del PRI, Ricardo Anaya del PAN y Saúl Monreal de Morena han sido los que más han faltado sin justificación.

24 de septiembre al 13 de diciembre de 2024

En este periodo, el senador de Morena Saúl Monreal fue quien acumuló más faltas sin justificar. 6 en total.

Le siguieron con 5 inasistencias: Ricardo Anaya del PAN, Gina Gerardina Campuzano González del PAN, Manlio Fabio Beltrones sin partido (porque el PRI decidió no recibirlo en su equipo), Francisco Daniel Barreda Pavón de MC (Movimiento Ciudadano).

María de Jesús Díaz Marmolejo del PAN, Francisco Javier Ramírez Acuña del PAN, Verónica Rodríguez Hernández del PAN, Enrique Vargas del Villar también del PAN, Mauricio Vila Dosal del PAN y Juan Antonio Martín del Campo… del PAN.

Foto: @Saul_MonrealA

Y esperen un poco porque… la lista de las inasistencias sigue con 4 faltas de: Javier Corral de Morena, Susana del Carmen Zataraín García del PAN, Luis Donaldo Colosio Riojas de MC, Marko Antonio Cortés del PAN, Agustín Dorantes del PAN, Laura Esquivel Torres del PAN, Amalia García de MC y Karla Toledo del PRI.

Por otra parte, en la lista también aparecieron con 3 faltas Alito Moreno del PRI y Laura Itzel Castillo de Morena.

O sea que… 12 senadoras y senadores del PAN acumularon solitos el mayor número de ausencias en la lista del Senado en ese periodo, 3 de MC y de Morena y 2 del PRI. Ouch.

5 de febrero al 24 de abril de 2025

En este lapso, las inasistencias sin justificación fueron pocas. El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña se apuntó una, al igual que Mauricio Vila Dosal (¿otra vez?), Alejandro Murat y Antonio Morales, los dos de Morena.

Foto: @Juan_OrtizMX

23 de junio 2025 al 1 de julio de 2025

Víctor Aureliano Mercado Salgado de Morena tuvo 3 faltas. Mayuli Latifa Martínez del PAN, 2 y Ruth Miriam González Silva y Luis Armando Melgar, ambos del Partido Verde, 1 falta.

Foto: senado.gob.mx.

29 de agosto al 9 de diciembre 2025

El senador del PRI Alejandro (Alito) Moreno repitió y, en esa ocasión, lideró la lista con 5 inasistencias. Las senadoras Andrea Chávez de Morena y Mely Romero Celis registraron 3 faltas y Gerardo Fernández Noroña, 2.

Vale mencionar que es importante la justificación de las inasistencias, sobre todo si tomamos en cuenta que en 2025 aumentó el salario de los senadores y las senadoras hasta los 131 mil 700 pesos (sin contar las prestaciones).

Casi a nada de equiparar su salario con el de la presidenta Claudia Sheinbaum. Acá pueden leer más.

Si quieren echarle un ojo a las listas completas de las inasistencias sin justificación de los senadores y las senadoras, acá les dejamos el enlace, solo escriban en el buscador “asistencias” y les aparecerá el desglose de los informes completos.