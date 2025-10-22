Gerardo Fernández Noroña: Un año de contradicciones y metidas de pata

Lo que necesitas saber: Desde su viaje a Palestina pagado por Emiratos Árabes Unidos (aunque la ley no lo permite) hasta las donaciones sospechosas en su canal de YouTube, las contradicciones de Noroña han estado a la orden.

Del #NoroñaChallenge a polémicas por un viaje a Francia de más de 150 mil pesos o donaciones sospechosas de miles de dólares en sus transmisiones en vivo en YouTube. En 5 años, Gerardo Fernández Noroña dio un salto importante en su carrera política, peeeeero también en las polémicas y contradicciones.

Si bien no hace falta ser experto en política para topar a Gerardo Fernández Noroña o recordar que ha sido un personaje polémico, en 2025 ha juntado varias polémicas y metidas de pata de las que acá les dejamos una lista.

Un año de contradicciones de Gerardo Fernández Noroña

Una lista que es importante porque está relacionada con temas de transparencia de los recursos públicos y el ejercicio de su propio cargo como senador —además de la contradicción política sobre la austeridad que ha promovido la misma 4T.

Foto: @fernandeznorona

Viaje de más de 150 mil pesos a Francia

Una nota —publicada en Excélsior— de la periodista Leti Robles con información pública, o sea, tomada de reportes hechos por el mismo Senado, reveló que Gerardo Fernández Noroña realizó un viaje que costó 157 mil pesos. Ahí nomás.

El viaje en cuestión fue a Estrasburgo, Francia, para participar en la Conferencia de Presidentes de Parlamento en marzo de 2025.

Toooooodo el viaje costó 157 mil 594 pesos, aunque Noroña repuso 66 mil pesos para pagar la diferencia por el cambio de clase turista a business.

Foto: @fernandeznorona

Es decir, el costo del vuelo pasó de 36 mil 480 a 102 mil 686 pesos, aunque Gerardo Fernández Noroña repuso 66 mil 206 melones de diferencia.

Ese viaje a Francia incluyó transporte en tren en primera clase por 6 mil 975 pesos y 47 mil 933 pesos de viáticos.

Por cierto, la nota fue duramente criticada por Noroña, quien se negó a mostrar sus facturas para ese viaje a Francia.

Donaciones de miles de dólares

Otra bronca de transparencia y también por saltarse la ley: Gerardo Fernández Noroña suele hacer transmisiones en vivo en sus redes sociales, como en su canal de YouTube, donde los creadores de contenido pueden monetizar su contenido a través de donaciones.

Sí, un sistema donde los seguidores pueden donar dinero directo a los creadores de contenido para que sigan con su chamba en sus canales.

Sin embargo, eso no aplica para los servidores públicos, ya que de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no pueden recibir ni aceptar donaciones.

Foto: @fernandeznorona

Esto lo cachó el periodista de Emeequis Jorge García Orozco, quien se echó un clavado al canal de YouTube de Noroña y encontró donaciones bien sospes por miles de dólares en unos superchats.

Las donaciones eran anónimas, con montos que se repetían y transferencias, por ejemplo, en dólares, lo que abrió la puerta para preguntar a Noroña sobre el origen de estos recursos y su legalidad.

Al final, Emeequis contabilizó 97 mil pesos por mes de donaciones al canal de YouTube de Gerardo Fernández Noroña.

La casa de Tepoztlán

Dijo Noroña que en noviembre de 2024 compró a plazos —con un crédito— una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos.

La gran bronca es que cuando MCCI (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) buscó en el Registro Público de la Propiedad, encontró que la casa no estaba a nombre de Noroña, sino de una ciudadana extranjera.

Foto: @jorgegogdl

Luego, la venta de aquel predio rústico —presumido en las mismas transmisiones de Noroña— fue reclamado por comuneros… como una propiedad comunal.

“Lo que haga con mi dinero es mi derecho”

Ya sabemos que Noroña es polémico y como su fama le antecede, no es extraño que entrara a defender al diputado de Morena Pedro Haces, aunque en esta ocasión fue por una fiesta en un hotel de lujo en Reforma.

Noroña generalizó el caso de Haces y aseguró que la gente no puede exigir a los servidores públicos de la 4T vivir en condiciones “precarias” —¿Qué tan precario es no hacer una fiesta en un hotel de lujo?— sólo por ser parte del proyecto.

“Yo creo que se confunde, lo que yo haga con mi dinero, pues es mi derecho, faltaba más (…) yo viajo como quiera, me hago una fiesta como quiero, compro lo que quiero, es mi dinero, es producto de mi trabajo“, se aventó a decir.

Foto: @fernandeznorona

La contradicción es que Noroña ha defendido la austeridad entre servidores públicos.

Basta con regresar a 2009 y escuchar cuando el senador de Morena arremetió contra los privilegios, como tener seguros privados:

“Traicionan al pueblo, no tienen cara con qué salir a la calle (…) que no haya privilegios, que renuncies a tu seguro privado, que renuncies a tu sobresueldo, que no seas doble moral”.

Actualmente, la misma 4T defiende el principio de la austeridad republicana, acuñado en los gobiernos de AMLO y Claudia Sheinbaum, pero poco aplicado por Gerardo Fernández Noroña en 2025.

“Me lo pagó Salinas Pliego”

El sarcasmo no le salió tan bien en esta ocasión, pues pese a que desestimó las preguntas sobre un viaje en avión privado —al declarar que se lo había pagado Salinas Pliego—, el senador de Morena sigue debiendo en rendición de cuentas.

Foto: @fernandeznorona

En este caso por viajar a Coahuila en una aeronave privada Socata TBM850. Este viaje habría representado un costo de 14 mil dólares, unos 260 mil pesos mexas.

Una pela con Alito Moreno

No tiene nada que ver con temas de transparencia, pero sí fue una metida de pata: la pelea que Noroña protagonizó con Alito Moreno, líder del PRI, en el Senado.

Foto: @Radio_Formula

La pelea —que comenzó porque el senador de Morena no quiso darle la palabra a Alejandro Moreno— se volvió viral. Sucedió con el himno nacional de fondo, manotazos, jalones y terminó con uno de los colaboradores de Noroña con collarín y vendas.

Viaje a Palestina

El 20 de octubre, Noroña anunció que pediría licencia en el Senado y dejó en suspenso la razón.

Un día después dijo sería por un viaje a Palestina vía el gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

Sí, de acuerdo con Gerardo Fernández Noroña, Emiratos Árabes Unidos le pagará el avión y toda la cosa.

Y él aceptó en solidaridad con Palestina… pese a que la Ley de Responsabilidades, el Código de Ética del Senado y el reglamento de Morena prohíben que un senador o diputado acepte beneficios o regalos de cualquier gobierno o institución extranjera.