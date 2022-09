Podrán decir que es una aclaración no necesaria… pero nomás chequen los memes, las cadenas de whats y los pronósticos “patito” que se difunden en redes. Algún porcentaje de incautos sí piensa que, como si fueran “la calor”, los sismos dependen de la época del año. El mes, en este caso: septiembre.

Por lo anterior, hace algunos ayeres el Sistema Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM tuvo que ser interrumpido de sus importantes tareas para ofrecer información: descartó que haya unos meses más sísmicos que otros… así que no importa lo que les diga su tía: no, en septiembre no tiembla más.

Septiembre no es más sísmico

Seeeee, sabemos que septiembre tiene un significado especial para los mexicanos… y no sólo por las fiestas patrias. Con dos sismos de intensa magnitud ocurridos en este mes, (incluso en el mismo día: 19 de septiembre de 1985 y 2017), es comprensible que muchos ya estén ciscados. Sin embargo, el organismo especialista de la UNAM aseguró que no es real la creencia que el noveno mes del año presente más fenómenos sísmicos.

Pero ojo, esto no quiere decir que hay que dejar de estar prevenidos… por el contrario: lo que sí es muy cierto, es que México está ubicado en una zona altamente sísmica y puede tener fenómenos de magnitud mayor a 8. Pero pero de ahí a que estos se den en un mes especial del año hay mucho camino.

Además de desmentir que septiembre sea más sísmico, el Servicio Sismológico aprovechó para pedir a las personas desestimar las “predicciones” de movimientos telúricos que corren por internet.

Según los especialistas esas predicciones no tienen ningún sustento científico y, si para algo sirven, es nomás para asustar a la gente, así que se recomiendan no divulgarlos en las redes sociales.

Así que, si tienen muchas ganas de difundir algo relacionado con sismos, mejor que sea información que ayude a fomentar la conciencia de Protección Civil. Como por ejemplo, la realización del macrosimulacro del 19 de septiembre, el cual tendrá lugar a las 12:19 horas tiempo del centro de México.