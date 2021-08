¡Agárrense! Sergio Mayer se destapa, dice que quiere ser jefe de gobierno de la CDMX

Ya salió el primer destapado para la Ciudad de México: Recientemente, Sergio Mayer dio a conocer que desea ser jefe de gobierno de la CDMX, a pesar de las críticas que pueda tener en redes sociales o en medios de comunicación. Sí, esta confesión la hizo durante una entrevista con Yordi Rosado, en su canal de YouTube.

Sergio Mayer quiere ser jefe de gobierno de la CDMX

Durante el programa de Yordi Rosado, el político, actor y productor Sergio Mayer confesó que su deseo es convertirse próximamente en el jefe de gobierno de la CDMX. Eso o ser senador de la República, dijo al conductor de televisión en su programa de YouTube.

Así es, estas fueron las palabras del exintegrante de grupo Garibaldi: “Es la primera vez que lo voy a decir y yo sé que va a causar mucho ruido, se va a generar: a mí me gustaría ser senador de la República o jefe de gobierno de la Ciudad de México”.

De hecho, también recordó cuando anunció que quería ser diputado, diciendo que en ese entonces muchos se burlaron de él llamándole “el striper”: “A mí no me da pena haber sido striper, porque es parte de mi carrera, es parte de mi historia, y los stripers se ganan el pan con el trabajo y es valido”.

“Yo quiero dejar huella de algo positivo. Y voy a recibir todas las críticas por haberlo dicho aquí en tu programa, pero no me importa, es lo que más me motiva”, dijo finalmente sobre este tema.

Mayer y su entrada en la política

El actor también habló sobre su entrada a la política, indicando que él quería hacerlo desde hace tiempo y que gracias a su faceta como artista pudo hacerlo: “Yo quise ser modelo para llegar a ser actor, cuando fui actor conseguí una familia y hace muchos años dije: ‘Quiero hacer política’ y hacer cosas como actor para llegar a ser político, porque mientras más conocido y más famoso eres, más puertas te abres. Yo utilicé el medio artístico para llegar a donde estoy”.

Por otra parte, habló sobre el caso de Héctor Parra, el actor acusado de abuso sexual: “Ahora resulta que por apoyar a la víctima estás haciendo tráfico de influencias”, y después agregó: “Yo no puedo decidir si lo que dice la víctima es verdad o mentira; mi trabajo es escuchar a la víctima y guiarla para que haga la denuncia”.

Y finalmente, sobre la acusación de sus supuestas relaciones con el crimen organizado, por parte de la periodista Anabel Hernández, dijo que si había una investigación contra él, que lo demostrara: “Ella después medio reculó”, agregó.