Lo que necesitas saber: Sergio Mayer lleva de agosto de 2024 a la fecha como diputado, ganando un sueldo descomunal y sin hacer mucho que digamos

Sergio Mayer demostró cuáles son sus prioridades como diputado y para nada son las necesidades de la población ni mucho menos. Como ya te platicamos, pidió licencia indefinida para irse a La Casa de los Famosos, reality de Telemundo.

Indigna, y con justa razón, pero viéndolo desde otra perspectiva, igual y no lo vamos a extrañar tanto.

Foto: Sergio Mayer vía X (@SergioMayerb)

Sergio Mayer hace muy poco (por no decir nada) como diputado

Por acá nos topamos con una publicación compartida por Juan Ortiz (@Juan_OrtizMX), especialista en explicar de forma simple lo que pasa en el Congreso y lo que hacen (o no hacen) nuestros diputados.

Y resumió perfecto qué ha hecho Sergio Mayer como diputado: No mucho, por no decir que nada.

Lo que ha hecho Sergio Mayer como Diputado

Nosotros nos metimos a los archivos oficiales para confirmar la info del buen Juan Ortiz, y en efecto, Sergio Mayer nos deja sin mucho que extrañarle.

De abril a diciembre del 2025 presentó únicamente 5 iniciativas, de las cuales 3 están pendientes (o sea, se fue valiéndole si las aprueban o no), una más la retiró y otra fue desechada.

Las 5 iniciativas de Sergio Mayer / Foto: Captura al Sistema de Información Legislativa

No se presentó a 19 votaciones en las que debía estar, lo que representa el 12.8% del total (¿te imaginas si tú te ausentas a ese porcentaje de actividades en tu chamba?). Además, únicamente subió 8 veces a tribuna a dar una postura sobre alguna discusión importante para ti, para mí y el resto de la población.

Y ojo, decimos que presentó las mencionadas 5 iniciativas desde abril hasta diciembre, pero en realidad comenzó sus funciones desde agosto del 2024. ¡Lleva año y medio haciendo lo que acabas de leer! ¿Qué ha hecho todo el tiempo restante? A lo mejor ahora que tiene micrófonos y cámaras las 24 horas podremos ver cómo chambea cuando no lo vemos, ¿no?

Foto: Telemundo (Facebook)

Eso sí, Sergio Mayer tiene un sueldazo como diputado

5 iniciativas que no han servido de nada, 8 apariciones en el estrado y varias ausencias en año y medio de trabajo, le han valido a Sergio Mayer ganar un sueldo que seguro mucha gente en México no ganamos ni en diez años de trabajo real.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de transparencia, Sergio Mayer tiene un sueldo bruto mensual de 110 mil 578 pesos, que queda en un sueldo neto de $79,000.

Con esa cifra, según las matemáticas, de agosto de 2024 para acá se ha llevado 1 millón 990 mil 404 pesos hablando en términos brutos, que quedan en 1 millón 422 mil pesos de sueldo neto. De nuevo, todo ese dinero por cinco iniciativas no aprobadas y 8 posicionamientos… ¡Una chamba así, por favor!

Foto: @SergioMayerb

¿Y sabes qué es lo peor? Ni tú ni yo votamos por Sergio Mayer

La cereza en el pastel es que Sergio Mayer ha hecho casi nada como diputado y deja tirado el puesto y al país por ir a La Casa de los Famosos… ¡cuando no votamos por él!

Resulta que obtuvo la diputación por representación proporcional, los famosos plurinominales, qué en lugar de ser electos son designados con base en el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en cierta zona o región.

De los 500 diputados en total, 200 son plurinominales y se reparten en cinco circunscripciones (40 diputados en cada una). Si un partido político gana no sé, el 20% de los votos en una circunscripción, le corresponden 8 curules de plurinominales, equivalentes al 20% de los 40 disponibles… Y así con cada partido que logre superar el 3% de los votos.

Así que no, ni tú ni yo votamos por Sergio Mayer y aún así se ha embolsado una cantidad irrisoria de billete por no hacer casi nada. Y para colmo, se va a La Casa de los Famosos, donde hará cosas todavía menos productivas y seguramente por más dinero.

El suplente de Sergio Mayer trató de advertirnos

El suplente de Sergio Mayer es Luis Morales Flores, comerciante y originario de la comunidad otomí, quien en su momento denunció que los altos mandos de Morena lo rezagaron a ese puesto, el de suplente de Sergio Mayer, cuando en realidad debió tocarle el puesto ‘titular’.

De hecho pidió a Andrés Manuel López Obrador y más dirigentes de Morena, que reconsideraran premiar a Sergio Mayer con la diputación: “Yo pienso que él no debe estar ahí porque siempre ha atacado a nuestro movimiento (…) Yo quiero pensar que se equivocó Mario Delgado, le pido que rectifique”, dijo en entrevista para Los Periodistas, publicada por SinEmbargo en aquel 2024.