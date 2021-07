Tsss: Servidores de la Nación protestaron en Palacio Nacional por despidos injustificados

De entre las muchas cosas que el Gobierno Federal no deja de presumir, las condiciones laborales de todos los que pertenecen a la 4T resalta siempre. Pero mmmmm… eso podría no ser tan cierto, al menos varios Servidores de la Nación no están muy contentos del todo con eso.

Lo decimos porque la tarde de este viernes, en plena explanda del Zócalo capitalino (frente a Palacio Nacional), un grupo de Servidores de la Nación se dio cita para protestar en contra del Gobierno Federal por las condiciones laborales en que se encuentran; además, alzaron la voz en contra de supuestos actos de corrupción dentro de la Secretaría del Bienestar.

Servidores de la Nación acusan despidos injustificados y más irregularidades en los programas sociales

Oh sí, aunque AMLO no deja de presumir que la corrupción es cosa del pasado y que desapareció magicamente desde su llegada al poder, los Servidores de la Nación que protestaron en Palacio Nacional tienen otros datos.

De acuerdo con información de Proceso, los reclamos de este viernes en el Zócalo iban desde despedidos injustificados, falta de derechos laborales y ciertas irregularidades en el manejo de los programas sociales a lo largo y ancho del país.

Porque conste que no hablamos de personal de una sola oficina. En Palacio Nacional se dieron cita trabajadores y extrabajadores de 10 estados: Michoacán, Puebla, Baja California Norte, Estado de México, Oaxaca, Durango, Querétaro, Jalisco, Veracruz y Yucatán.

“A los Servidores nos despiden de manera injustificada, nos dan contratos temporales porque las bases son para sus familiares y nadie se puede quejar por miedo a las represalias“, declaró Antonio García, quien llegó desde Tijuana.

“En mi caso, yo he sido despedido el día 31 de diciembre. Me abordó la persona de recursos humanos y me dijo que ya se me había acabado mi contrato, porque nos hacen un contrato de tres meses, cada tres meses se están renovando contratos y eso es algo que no es legal”.

Servidores de la Nación de varios estados de la república, se manifestaron frente al Palacio Nacional, donde expresaron que pese a que apoyan totalmente al presidente de la república, denunciaron malos tratos, acoso y despidos injustificados en sus centros de trabajo. pic.twitter.com/Vyn1jxzpLX — Javier Navarro (@j_navarroh) July 23, 2021

“Hemos sufrido acoso laboral, nos han despedido simplemente por manifestarnos en contra de los malos manejos de los programas federales, ya que han sido usados hasta para hacerles campañas políticas a las personas neoliberales… estamos hartos”, dijo a su vez Eduardo Martínez Guzmán, de Veracruz.

La cosa no es contra AMLO…

Eso sí, durante su protesta, los Servidores de la Nación indicaron que no ven a AMLO como culpable de esta situación. Al grito de “¡Es un honor estar con Obrador”, caminaron en los alrededores de Palacio Nacional con la esperanza de ser atendidos por funcionarios del Gobierno Federal.

Los Servidores de la Nación son el grupo de personas que se dedican a llevar los programas sociales de la 4T por todo el país. Desde su creación anduvieron en medio de la polémica, pero la más reciente se había dado cuando se supo que se decidió darles prioridad en la vacunación contra COVID, cuando la vacuna estaba todavía reservada para personal médico y adultos mayores.