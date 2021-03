Ah, mira: Exhiben a funcionaria de Oaxaca apartando vacunas para los Servidores de la Nación

Mientras todos contamos los días para que nuestros abuelitos reciban la vacuna contra el coronavirus y vemos cómo va un poco retrasado el asunto, algunos funcionarios tienen una lista especial y toda la cosa para que a los llamados Servidores de la Nación no les falte la inyección. Lo decimos porque esta semana salió a la luz el caso de Aida Valencia Ramírez, funcionaria de Oaxaca, quien hizo precisamente eso.

Así es… precisamente en Oaxaca, donde se retrasó la vacunación un día y un presunto escolta de la delegada de Bienestar en el estado (Nancy Ortiz Cabrera) amenazó a los asistentes cuando reaccionaron con enojo a esta situación, ahora se difundió la forma en que otra funcionaria de la Secretaría de Bienestar aparta las vacunas para los Servidores de la Nación.

La funcionaria de Oaxaca organizó la vacunación de los Servidores de la Nación en Whatsapp

Aida Valencia Ramírez es subdelegada de los programas de Bienestar en los Valles Centrales de Oaxaca. Sin embargo, desde la noche del pasado jueves se comenzaron a difundir diferentes capturas de un chat de Whatsapp, así como un audio, donde les pide informar quién no ha sido vacunado para que lo inyecten cuanto antes.

En el chat podemos leer que la funcionaria pide a todos los que han sido vacunados contra el coronavirus, que lo reporten de manera urgente, para decirles a dónde ir para que reciban la vacuna. Lo extraño acá es que, según el Plan de Vacunación presentado por Gobierno Federal, en esta etapa sólo están considerados los trabajadores de la salud y los adultos mayores.

“Compañeros y compañeras, por favor mándenme, de inmediato, a cuántos les faltan la vacuna. Servidores de la Nación y, por supuesto, nuestras compañeras UBAS. Levanten la mano y repórtense de inmediato“, se escucha en el audio difundido el pasado 11 de marzo, un día después de que se cancelara la vacunación programada en 11 municipios de Oaxaca.

Filtran audio de la Subdelegada de Aida Valencia Ramírez, donde ordena la vacunación a los "Servidores de la Nación", en el Hospital de la Mujer, mientras adultos mayores en el sol y ahora, sin vacunas.

NO HAY vacunas para los 11 municipios, pero la subdelegada Aida Valencia Ramírez con la autorización de la súper delegada, ordena la URGENTE aplicación del biológico a los "Servidores de la Nación", con todas las comodidades.

Lo que dijo al respecto…

No se reveló la fecha de las conversaciones ni del audio, sin embargo, la propia funcionaria de Oaxaca explicó en su pronunciamiento sobre el caso que sus compañeros “fueron atendidos” en enero. Porque sí, Aida Valencia Ramírez se pronunció el pasado jueves sobre lo sucedido con un mensaje en Facebook donde dice que los Servidores de la Nación sí están contemplados en el Plan de Vacunación (aunque nadie nos había dicho).

“Muchas Gracias a los amigos y amigas por sus mensajes de solidaridad y cariño. Las vacunas a los servidores de la nación son autorizadas en los lineamientos de vacunación contra el Covid-19. Desde enero fueron atendidos mis compañeros y puedo asegurarles que yo no he recibido la vacuna, esperaré mi turno hasta que me toque”, escribió la funcionaria.

¿Cuántas cosas raras más pasarán en la vacunación contra el coronavirus en México, ehh? Apenas vamos en la segunda etapa…