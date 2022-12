En las últimas semanas hemos visto reportes del aumento de casos COVID o hemos escuchado de conocidos que ya cacharon un resfriado —de entre los más de 350 virus respiratorios que circulan en esta temporada de otoño e invierno. Sin embargo, lo que hay que saber es que México ya está en la sexta ola.

En la mañanera de este 13 de diciembre, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud Hugo López-Gatell explicó la manera en que han ido en aumento los casos y los comparó con olas anteriores, la quinta y cuarta ola —además de señalar que es probable que las hospitalizaciones comiencen a aumentar, aunque estas no representarán casos graves de COVID.

“COVID-19 en Chilpancingo”. Foto: Dassaev Téllez-Cuartoscuro.

Y si bien la curva de la sexta ola comienza a agarrar fuerza, el incremento ha sido lento frente a las otras olas.

Sexta ola de COVID llegó a México

“Como hemos informado ya desde hace un par de semanas, tenemos un incremento de casos de COVID, atienden a la misma lógica de las infecciones respiratorias que todas las temporadas de frío, de otoño e inverno, en todo el mundo y desde hace centenas o milenios incrementan”.

Más o menos esta fue la introducción de López-Gatell para hablar del aumento de casos de COVID en nuestro país.

Foto: Secretaría de Salud.

Por un lado, el subsecretario mencionó que en estos momentos estamos viendo casos por infecciones respiratorias comunes, la influenza y el COVID —sobre todo por la temporada de frío porque hay una mayor capacidad de transmisión debido a que las gotas de líquido respiratorio o secreciones duran más tiempo en el aire o… porque ya regresamos a la normalidad de reunirnos en espacios físicos cerrados.

Ok, ok. ¿Y qué hay del COVID? En cuanto al SARS-CoV-2, es probable que se convierta en una infección respiratoria estacional, que las olas de contagios ya no se vean en primavera o verano, sino que sucedan en temporada de frío.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

“La predicción más plausible en la comunidad científica global de salud es que COVID-19 progresivamente va a empezar en temporada, en una fase estacional, va a dejar de tener oleadas en primavera y verano y empezará a sincronizarse con el resto de los más de 360 virus respiratorios que se conocen”.

Casos y hospitalizaciones

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el promedio de casos de COVID, del 4 al 10 de diciembre, fue de 1, 818. Y bueno, esto es un aumento de 1, 135 casos comparado con la semana del 6 al 12 de noviembre.

El subsecretario de Salud explicó que el aumento —durante seis semanas— ha sido lento, si se compara con lo que sucedió en la cuarta y la quinta ola.

Foto: Secretaría de Salud.

Sobre las hospitalizaciones, López-Gatell enfatizó que los casos no han aumentado con la misma velocidad, “subió un punto porcentual”, pero es probable que esta situación no sea estática y también comiencen los incrementos —aunque se supone que sin el desarrollo de una enfermedad grave.

“No quiere decir que así se mantendrá, es probable que haya algún incremento en algunas semanas, pero afortunadamente hay una importante separación entre los contagios y la probabilidad de tener una enfermedad grave o fallecer, la mortalidad es baja, afortunadamente este es el efecto de la vacunación”.

La influenza

Y en medio de las variantes de COVID y las infecciones respiratorias de cajón circulando por México, el recurso de la Secretaría de Salud es la prevención —ya saben, seguir usando el cubrebocas o la sana distancia.

“Chilpancingo, Guerrero, 2022”. Foto: Dassaev Téllez-Cuartoscuro.

Y en cuanto a la influenza, Hugo López-Gatell pidió a las personas mayores de 60 años, niños de 6 meses a 5 años, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades a que se vacunen contra la influenza —ojo, que no es una vacuna generalizada— para reducir el riesgo de complicaciones y muerte.