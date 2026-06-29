Lo que necesitas saber: Desde abril de 2024, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador tras el asalto a la embajada mexicana en Quito.

Parece que tras el partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026 no solo sabremos al equipo que avance a los octavos de final… sino también si ambos países restablecen sus relaciones diplomáticas.

Conferencia de Sheinbaum // YouTube: @ClaudiaSheinbaumP (captura de pantalla)

Sheinbaum evade hablar sobre relación diplomática con Ecuador

¿Por qué lo decimos? Resulta que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó hablar sobre la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas con Ecuador… al menos hasta que pase el partido.

Y no, no es broma. Durante la mañanera de este 29 de junio, la mandataria prefirió no responder a las declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hasta después del encuentro de este martes con nuestro país.

“Vamos a hablar de la relación Ecuador-México, ya que pase el partido. Por lo pronto, mucha suerte a la selección”, señaló.

Recordó la suspensión de clases y el home office para la CDMX…

Y hablando del encuentro entre México contra Ecuador en los dieciseisavos de final, la presidenta recordó que este martes 30 de junio se decretó la suspensión de clases y el home office para los trabajadores del gobierno.

“Se publicó en el Diario Oficial que mañana todo el día se orienta a los servidores públicos a que puedan trabajar a distancia, las clases también, para que puedan quedarse en casa mañana, y permiso para que todas las niñas y niños no se duerman temprano y puedan ver a la Selección”, declaró.