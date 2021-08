Multar a fumadores de corredor Madero “no vale la pena”: Sheinbaum

Ya mucho cartel pegado en el corredor Madero del Centro Histórico, para advertir que está prohibido fumar… y mucha advertencia de multas a quienes violen la disposición… pero la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se desmarca.

Cuestionada sobre la medida anunciada hace unos días, la cual prevé multas de hasta 2 mil pesotes para los que sean cachados echando el tabaco en el corredor Francisco I. Madero, Claudia Sheinbaum dijo que, para ella, la medida “no vale la pena”… y no por cuestiones de salud, sino por suponer que, ahora, los policías van a andar a las vivas detectando humo de cigarro, en lugar de checar otros delitos.

“No creo que valga la pena eso de que ahora vamos a empezar a multar a quien esté fumando. Claro que la salud es lo primero, pero me parece que es excesivo. La policía tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse, no a estar sancionando a los que fuman”, señaló la jefa del gobernó capitalino en su tradicional conferencia de prensa.

Sheinbaum aclaró que el proyecto no es bronca del gobierno que ella dirige, sino de la Autoridad del Centro Histórico, cuya dirección corre a cargo de Dania Ludlow y la asociación civil “Refleacciona con Responsabilidad”.

“En realidad es una medida que ya venia desde antes, lo nuevo fueron estos carteles que, la verdad, me enteré por los medios, no lo sabía antes. No creo que valga la pena”, remarcó la jefa del gobierno de la CDMX. “Tampoco la critico [la iniciativa], pero no creo que valga la pena”.

El pasado 17 de agosto, la Autoridad del Centro Histórico dio a conocer que el corredor Madero (principal acceso al Zócalo capitalino) será una zona libre de tabaco… gracias al “Proyecto Madero sin Humo”, el cual consiste en la colocación de 28 señales de “no fumar” a lo largo del corredor… y la implementación de multas de 10 a 30 UMAs (o sea, de 896.2 pesos a 2 mil 688.6) a quienes violen la disposición.

Ahhhhh, pero para que no se los atoren ya, se explicó que las multas se comenzarán a imponer de manera paulatina: primero habrá una campaña de información, volanteo y ya, cuando se dé por sentado que todo mundo sabe que no se debe fumar en el corredor, entonces sí, comenzarán las multas.