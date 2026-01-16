Lo que necesitas: La Alerta Presidencial ha demostrado su eficacia: la gran mayoría de la población la ha recibido sin problemas (con efectos cardiacos, pero eso es otro asunto).

Inicio de año con todo: en 15 días, van dos sismos de esos que han activado la muy estresante “Alerta Presidencial”… pero, ¿qué creen?, que todo va conectado, el segundo es réplica del primero.

De acuerdo con un comunicado de Protección Civil, aquel sismo del 2 de enero del 2026 que hizo que a varios les cayera mal el recalentado de la cena de Año Nuevo ha tenido 4,567 réplicas… y contando (la cifra es sólo hasta las 1:30 horas del 16 de enero).

Según el informe que comparte Protección Civil (pero que realizó el Sistema Sismológico Nacional), de todas esas miles de réplicas que se han dado después del sismo de 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, las más fuerte ha sido la que se registró la madrugada de este 16 de enero.

Sismo 16 de enero 2026 / Foto: @ClaraBrugadaM

Dicha réplica fue de 5.0 y tuvo su epicentro, igual, al suroeste de San Marcos, Guerrero… y, bueno, si tienen el sueño pesado quizás entonces es necesario decirles que causó gran pánico en la población, debido a que, nuevamente, se activó la Alerta Presidencial.

Minutos después del sismo, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que se activaron los protocoles de seguridad. En dicho movimiento, participaron varios elementos de bomberos, SEMOVI, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

Sismo 16 de enero 2026 / Foto: @ClaraBrugadaM

El sismo, a pesar de anunciarse en la Alerta Presidencial como “severo” no causó daños… de hecho, en la CDMX la gran mayoría de la población aseguró que “ni se sintió”.

¿Y en Guerrero? Ahí la gobernadora Evelyn Salgado informó que, tras recorridos de supervisión, no se reportaron daños. “Seguimos atentos para descartar cualquier riesgo”.