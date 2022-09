Las entidades que más afectaciones tuvieron tras el fuerte sismo de ayer siguen en evaluación de daños. Así que para prevenir cualquier riesgo, en Colima y Michoacán se ha decidido suspender clases hoy, 20 de septiembre.

Por medio de un breve mensaje en redes, el gobierno de Colima anunció que este día no habrá clases. Esto fue decidido por el Consejo Estatal de Protección Civil, con base en el sismo que se presentó en la entidad ayer, 19 de septiembre.

Foto: Captura de pantalla

Lo anterior fue confirmado por la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno. De acuerdo con la mandataria, la suspensión de clases es para prevenir situaciones de riesgo tras el sismo y, además, con el fin de evaluar las condiciones de los planteles educativos. La medida se aplica para ambos turnos de todos los niveles escolares.

Algo similar se decidió en Michoacán, entidad en la que se localizó el epicentro del sismo magnitud 7.7 registrado ayer por la tarde.

De igual forma, con un comunicado las autoridades de Michoacán anunciaron la suspensión de clases presenciales, “tomando en cuenta el posible riesgo de réplicas del sismo” de ayer.

Captura de pantalla

A diferencia de Colima, donde la suspensión de clases es para toda la entidad, en Michoacán sólo será en algunos municipios. Estos son: Coalcomán, Aquila, Chinicuila, Arteaga, Aguililla, Apatzingán, Tumbiscatio y Tepalcatepec.

Jalisco, otra de las entidades en las que el sismo se sintió con intensidad, sólo suspendió las clases ayer, en el turno vespertino. La Subsecretaría de Educación Básica tapatía emitió un comunicado para confirmar que hoy las actividades se realizarán de manera regular.

En CDMX las clases van con normalidad

Ayer en varios planteles de la Ciudad de México sí fue de “saben qué, banda: mejor váyanse a casita”, sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) avisa que ya pasó lo que tenía que pasar con respecto al sismo y, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con las actividades se realizará como siempre.

Ya que había muchas dudas al respecto, la propia SEP de la CDMX emitió un comunicado para confirmar que, efectivamente, hoy, 20 de septiembre, las clases presenciales van a realizarse con normalidad. No hay razón para que no sea así: tras el sismo, se revisaron los planteles y no se encontraron afectaciones.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Por lo anterior, “se informa a madres y padres, tutores, docentes y personal de apoyo, que las clases se mantienen sin cambios, por lo que las y los alumnos pueden acudir de forma segura a sus planteles escolares”.

Aún y con que, afortunadamente, parece no hubo daños a los inmuebles de la SEP, las autoridades continuarán con los recorridos para seguir checando el dato y descartar de forma total cualquier daño a las estructuras de los planteles.