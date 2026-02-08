Lo que necesitas saber:

Aunque no nos salvamos del sonido que seguramente sacó un susto a más de uno... esta vez no hubo notificación con la leyenda "alerta presidencial".

Este domingo de Super Bowl está lleno de emociones… y aún ni comienza el evento, pero en la CDMX ya nos llevamos el primer susto de la tarde: sismo de magnitud 5.7.

Y aunque se activaron las alarmas de celulares, esta vez no salió la notificación de emergencia como “alerta presidencial”, tal cual como ya habían anunciado las autoridades.

sismo 2 enero guerrero
Sismo en Guerrero, 2 de enero 2026 / Foto: @PC_Guerrero

Sismo preliminar de 5.7 sacude la CDMX

No por nada se perfila como un domingo histórico. Primero el susto del sismo que se registró en México y ya con bolillo en mano, disfrutar del Super Bowl XL y el show de medio tiempo de Bad Bunny ¡Qué día!

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el sismo registrado esta tarde fue de magnitud 5.9 con epicentro a 19 km al Noreste de Puerto Escondido, Oaxaca.

Primer sismo sin “alerta presidencial”

Por si se dieron cuenta, aunque no nos salvamos del sonido que seguramente sacó un susto a más de uno… esta vez no hubo notificación con la leyenda “alerta presidencial”.

Y es que después de los primeros dos sismos que se registraron en enero de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anunció que la alerta sería cambiada para evitar confusiones.

Adiós “Alerta Presidencial”: Autoridades cambiarán mensaje preventivo para sismos

