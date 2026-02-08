Lo que necesitas saber: Aunque no nos salvamos del sonido que seguramente sacó un susto a más de uno... esta vez no hubo notificación con la leyenda "alerta presidencial".

Este domingo de Super Bowl está lleno de emociones… y aún ni comienza el evento, pero en la CDMX ya nos llevamos el primer susto de la tarde: sismo de magnitud 5.7.

Y aunque se activaron las alarmas de celulares, esta vez no salió la notificación de emergencia como “alerta presidencial”, tal cual como ya habían anunciado las autoridades.

Sismo en Guerrero, 2 de enero 2026 / Foto: @PC_Guerrero

Sismo preliminar de 5.7 sacude la CDMX

No por nada se perfila como un domingo histórico. Primero el susto del sismo que se registró en México y ya con bolillo en mano, disfrutar del Super Bowl XL y el show de medio tiempo de Bad Bunny ¡Qué día!

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el sismo registrado esta tarde fue de magnitud 5.9 con epicentro a 19 km al Noreste de Puerto Escondido, Oaxaca.

Primer sismo sin “alerta presidencial”

Por si se dieron cuenta, aunque no nos salvamos del sonido que seguramente sacó un susto a más de uno… esta vez no hubo notificación con la leyenda “alerta presidencial”.

Y es que después de los primeros dos sismos que se registraron en enero de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anunció que la alerta sería cambiada para evitar confusiones.