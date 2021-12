Desmayos y crisis nerviosa: Desalojan Galerías Plaza de las Estrellas por sobrecupo en concierto de T-pop

Lo que debía ser un día bastante especial para varios morrillos y morrillas en la CDMX, terminó por convertirse en una jornada bastante movida para los cuerpos de emergencia que asistieron a Galerías Plaza de las Estrellas, donde atendieron a varios menores de edad que sufrieron crisis nerviosas y desmayos provocados por un concierto.

Resulta que la tarde de este domingo 5 de diciembre la banda asiática de T-pop, 4MIX, se presentó en la explanada de dicho centro comercial ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, con la intención de realizar un pequeño concierto y una firma de autógrafos en compañía de sus fans mexicanos. Un evento gratuito que hace unos días fue anunciado por la embajada de Tailandia en México.

Un concierto en Galerías Plaza de las Estrellas salió bastante mal

Total que el show en cuestión resultó bastante mal, pues además de no contar con el permiso necesario para realizar el concierto, los organizadores del evento no respetaron el aforo limite de Galerías Plaza de las Estrellas. Esto provocó un sobrecupo que al final terminó con la cancelación del evento y el desalojo de cientos de fanáticos de 4MIX.

Pero ahí no acabó la cosa. De acuerdo con los cuerpos de emergencia de la alcaldía Miguel Hidalgo y la Cruz Roja, se atendieron a 28 personas por crisis nerviosas y desvanecimientos provocados por el sobrecupo en el centro comercial de la CDMX. Algo que quedó evidenciado en redes sociales con fotos y videos que nos dieron una idea de lo ocurrido.

Sobrecupo en concierto del grupo 4Mix de pop tailandés dejó a varios menores de edad lesionados en la plaza Galerías Estrellas en Miguel Hidalgo. Elementos de Cruz Roja y ERUM atendieron a los asistentes quienes presentaron falta de aire y crisis nerviosa #VIDEO: @Armando_Mtz_A7 pic.twitter.com/KK8bXjBesr — El Universal (@El_Universal_Mx) December 6, 2021

Los organizadores no tenían los permisos necesarios para el concierto de T-pop

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores, pues en el lugar no se reportaron heridos. Sin embargo, eso no quiere decir que los organizadores del concierto salieron bien librados, pues las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo informaron que comenzarán el procedimiento administrativo “a fin de determinar las sanciones y responsabilidades que correspondan”.