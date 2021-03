Ojo acá: Sonora exigirá pruebas negativas de COVID-19 para poder ir a sus playas

Semana Santa está a la vuelta de la esquina y las autoridades del país (o al menos algunas de ellas) ya se preparan para evitar una tercera ola de COVID-19 en México. Tal es el caso de Sonora, estado que exigirá a los turistas mostrar una prueba negativa de COVID-19 para poder ingresar a sus playas durante la temporada de vacaciones.

La Secretaría de Salud de Sonora dio a conocer una serie de acciones que se llevarán a cabo durante el periodo de Semana Santa y Semana de Pascua, las cuales tienen como finalidad evitar un contagio masivo de coronavirus entre las personas que decidan ir a vacacionar a las playas de la entidad que actualmente está en el color verde del semáforo COVID-19.

Sonora implementará acciones durante Semana Santa para evitar contagios

Del 26 de marzo al 11 de abril, Sonora instalará filtros sanitarios en carreteras, playas y paseos turísticos. Los visitantes deberán presentar una reservación de viaje o comprobante de domicilio para poder disfrutar de un horario abierto en los lugares turísticos del estado, pues de lo contrario deberán acatar las horas establecidas.

Y es que las autoridades indicaron que quienes no cuenten con dichos comprobantes sólo podrán ingresar a los lugares turísticos en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Eso sí, no sin antes mostrar su respectiva prueba negativa de COVID-19, ya sea PCR o Antígenos, y la cual no debe tener más de 72 horas de haberse realizado en un laboratorio.

Los vacacionistas deberán presentar sus pruebas negativas de COVID-19

Las personas que presenten su prueba negativa de COVID-19 al ingresar a playas y zonas turísticas de Sonora, deberán llevar el documento original donde se certifica que no son portadoras del virus. De igual manera tendrán que mostrar a las autoridades una copia del resultado y hasta el ticket de pago de dicho test.

Por su parte, durante el periodo vacacional los antros y centros nocturnos permanecerán cerrados. Las playas (que tienen prohibida la venta de alcohol a turistas) cerrarán a las 8 de la noche al público en general, y los restaurantes deberán hacer lo mismo a las 10 p.m. respetando durante su funcionamiento el 75% del aforo con uso de cubrebocas (excepto al comer).

Aunque lo mejor es no salir durante Semana Santa

Las medidas anunciadas no son para nada una exageración considerando que dicho estado aumentó sus cifras de contagios y hospitalizaciones en los últimos días, luego de que los ciudadanos relajaran las medidas de prevención cuando Sonora pasó al semáforo verde de COVID-19.

Aunque las autoridades indican que la mejor recomendación para las vacaciones de Semana Santa es quedarse en casa, están conscientes de que muchos harán caso omiso y se lanzarán a la playa durante las vacaciones de abril. Algo que esperemos, no nos de más problemas de los que ya hemos enfrentado en el último año.