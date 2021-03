¿Y el Covid? Turistas llenan varias playas de México durante el puente

Oh no, esto no va a terminar bien… Gracias al natalicio de Benito Juárez (que también es el día donde comienza la primavera) los mexicanos tuvimos un ‘puente largo’ que nos llevará a regresar a nuestras actividades hasta el próximo martes 16 de marzo, día en el que se cumple un año de la cuarentena por COVID-19.

356 días, más de 2 millones de casos y 194 mil 710 muertes después, uno pensaría que la situación en México en torno al coronavirus sería diferente y la ciudadanía tendría algo de consciencia sobre la gravedad del asunto. Pero la verdad es que no, de hecho parece que muchos buscan la tercera ola de coronavirus.

Turistas llenaron las playas de México y sin seguir las medidas de protección

Lo decimos porque varias playas de estados como Guerrero, Veracruz y Yucatán se vieron abarrotadas durante este puente largo. Basta con ver algunas fotos y videos que han sido posteados en redes sociales, donde se aprecia cómo un gran número de personas están disfrutando del sol, la arena y el mar como si nada.

Lo malo de todo (o lo peor, ya no sabemos) es que la mayoría de los turistas que acudieron a las playas este fin de semana estuvieron sin mantener las medidas de prevención como el uso de cubrebocas o la sana distancia. Sin duda, habrá que esperar un par de semanas para ver si alguno de los estados regresa al color rojo por la movilidad durante el puente.

Esto podría desatar una tercera ola de COVID-19 en el país

Pero regresando al tema, fueron lugares como Acapulco y Cancún los que presentaron una alza considerable en el sector turístico. En el caso de la playa ubicada en el estado de Guerrero los hoteles registraron una ocupación del 48%, casi el límite del que tienen permitido durante la ‘nueva normalidad’ del coronavirus.

Pero mejor vean nomás de lo que les estamos hablando con estas fotos que, sin duda, recordaremos en caso de que México presente una tercera ola de COVID-19. Una advertencia que los expertos han hecho desde hace un par de semanas y que al parecer nadie quiere escuchar: