¿Es neta? Suspenden kínder en Cuautitlán Izcalli por dar clases presenciales

Ya sabemos que hay personas que nomás no entienden que el coronavirus es un riesgo latente pese a la disminución en las restricciones y la apertura de negocios, pero hay de niveles aniveles. Mientras unos deciden no usar cubrebocas o no usarlo como se debe, otros ponen en riesgo innecesariamente a los más pequeños. Un kínder de Cuautitlán Izcalli fue suspendido por dar clases presenciales pese a que el Estado de México continúa en semáforo naranja.

Actuemos con responsabilidad para cuidar de nuestra familia, amigos y conocidos. #EdoméxEnSemáforoNaranja pic.twitter.com/ZFyX4x48S2

— Gobierno Edoméx (@Edomex) October 10, 2020

Resulta que el pasado viernes 9 de octubre, se realizó un operativo coordinado por el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex), y torcieron a un Centro de Educación Integral en Cuautitlán Izcalli dando clases presenciales, además de que no cumplía con medidas sanitarias básicas en cocina y baños, según informa Milenio.

Esta Defensoría de Habitantes participó en el Operativo de Verificación a Comercios, coordinado por el @INVEA_mex, para revisar el cumplimiento de las medidas sanitarias contra el #COVID_19mx, en los municipios de #Toluca, #Ecatepec y #CuautitlánIzcalli pic.twitter.com/jheX3f4lIl — CODHEM (OFICIAL) (@CODHEM) October 10, 2020

Fue por lo anterior que la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coprisem) procedió a suspender el kínder por operar fuera de los protocolos sanitarios que establece el gobierno del Estado de México para contener la propagación del coronavirus.

Había seis menores tomando clases en el kínder de Izcalli

Los organismos que realizaron la inspección, revelaron que había seis menores de edad tomando clases presenciales al interior del mencionado kínder de Cuautitlán Izcalli. Aunque no señalaron la edad de cada uno, indicaron que el menor era de tan sólo tres años, mientras que el mayor era de 10.

El personal del Coprisem, acompañado por elementos de Seguridad (por aquello de que el personal de las escuerlas inspeccionadas no fuera a tomar nada bien que los supervisaran), retiró a todos los presentes del kínder, colocó sellos de suspensión total e informó a la administradora del sitio que la violación que se llevó a cabo allí amerita una sanción penal.

El Estado de México es una de las entidades que se mantendrá esta semana en color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico, dado a conocer por la Secretaría de Salud el pasado viernes. Campeche es por ahora el único estado en color verde y ni en ese se tiene contemplado regresar a clases presenciales todavía, así que no hay por dónde justificar lo sucedido en Izcalli.