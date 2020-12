Reanudan servicio en la Línea A del Metro CDMX tras apagón de una hora

Un apagón que alcanzó a afectar a varios estados del país, entre ellos CDMX, Estado de México, Jalisco y hasta Tamaulipas, se registró esta tarde de lunes 28 de diciembre —y aunque muchos pensaban que era cosa del Día de los Santos Inocentes, la CFE (Comisión Federal de Electricidad) salió a confirmar este problema de escala nacional que causó la suspensión del servicio del Metro en la Línea A.

Nos referimos al Metro CDMX, que en su cuenta de Twitter informó sobre fallas en las estaciones que van de Pantitlán a Tepalcates y que sólo había servicio de Guelatao a La Paz —de la Línea A.

#AvisoMetro : Debido a la revisión del suministro de energía eléctrica, no hay servicio de #Pantitlán a #Tepalcates de #LA , sólo se ofrece servicio de #Guelatao a #LaPaz . Toma previsiones. #MovilidadCDMX

Recordemos que la Línea A corre de Pantitlán a La Paz y es uno de los puentes de movilidad más usados entre mexiquenses y chilangos.

Aunque casi una hora después, el Metro CDMX informó que restablecía el servicio:

“Después de reactivarse el suministro de energía eléctrica, se reanuda el servicio de Pantitlán a Guelatao y viceversa, al momento toda la Línea A ofrece servicio con normalidad y el avance de los trenes es continuo”.

Ante este problema y como primera medida, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbuam, informó que la RTP entrara a tirarle paro a los usuarios y usuarias del Metro pero en el caso de otra línea, la 1 —que corre de Observatorio a Pantitlán.

Aquí el mensaje publicado en sus redes sociales:

“Me he comunicado con el director de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) Manuel Bartlett me informa que están trabajando para resolver lo más pronto posible el problema de suministro de energía eléctrica en el Valle de Mexico. El Metro CDMX ya está en coordinación con RTP para apoyar la línea 1”.

Me he comunicado con el director de @CFEmx @ManuelBartlett me informa que están trabajando para resolver lo más pronto posible el problema de suministro de energía eléctrica en el Valle de Mexico. El @MetroCDMX ya está en coordinación con @RTP_CiudadDeMex para apoyar la línea 1.

