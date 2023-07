Lo que deberías saber: Votar o no podría dejar de ser una opción porque una diputada del Partido Verde propuso sanciones para quien no participe en elecciones o consultas populares

Seguro tú también conoces a alguien que no votó en las últimas elecciones, o que de plano ya te dijo que no piensa votar en las elecciones presidenciales del 2024, ¿o no? Bueno, una diputada del Partido Verde piensa ponerle fin a eso con una multa y una sanción que podría dejarte sin tu credencial de elector (a.k.a. INE).

Oh sí, una diputada del Partido Verde básicamente cree que ya estuvo suave del abstencionismo en las elecciones, así que pretende reformar la ley para que quien decida no emitir su voto enfrente sanciones por ello y acá te las vamos a platicar.

Diputada propone multa y suspender credencial de elector a quien no vote / Foto: Cuartoscuro

¿Quién es la diputada del Partido Verde que pretende hacer obligatorio el voto?

Se trata de la diputada María del Carmen Pinete Vargas. Ella asegura que es necesario “fortalecer el régimen demócratico” de México, además de darle más legitimidad a quienes ganen una elección.

Es por ello que planteó reformar el artículo 36 de la Constitución a fin de crear un marco legal para sancionar a quien no emita su voto sin causa justificada. “Una alternativa es fijar consecuencias jurídicas para aquellos que por desidia, desinterés o desconocimiento no acudan a las urnas cuando son convocados a ellas”, expuso, según un comunicado de la Cámara de Diputados publicado este 15 de julio.

La diputada del Partido Verde quiere voto obligatorio en México / Foto: Maru Pinete Vargas (Facebook)

¿Cuáles serían las sanciones por no votar con la reforma que propone?

Las sanciones que propone María del Carmen Pinete Vargas van desde suspender la credencial de elector por un periodo de un año (¿te imaginas estar un año sin tu INE?).

La otra sanción que enfrentaría quien no emita su voto sería una multa. Pinete Vargas propone 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (en español, para este 2023 pagarías mil 037 pesos porque el valor de la UMA es de 103.7 pesos. Ese valor se actualiza cada año).

Diputada propone multa y suspender credencial de elector a quien no vote / Foto: Cuartoscuro

Caray, en una de esas hasta sería obligatorio participar en consultas populares, lo cual es curioso porque esas le gustan mucho a Morena, aliado del Partido Verde.

“Hay que reflexionar cómo hacer efectivo el cumplimiento de la obligación, en nuestra ley fundamental, de votar en elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato“.

La diputada del Partido Verde quiere voto obligatorio en México / Foto: Maru Pinete Vargas (Facebook)

Baja participación en elecciones, motivo principal para hacer el voto obligatorio y sancionar a quien no vote

En el mismo comunicado, se señala que en las elecciones de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, para renovar el Poder Ejecutivo, no participó ni la mitad de la población.

En cuanto a las elecciones de este 2023, en el Edomex y Coahuila, apenas fue de 50.07 y 56.56%. Actualmente el voto es obligatorio en 27 países; en la mayoría se impone multa, en algunos casos se impide hacer trámites como sacar el pasaporte y en otros se prohíbe aspirar a cargos públicos.

Diputada propone multa y suspender credencial de elector a quien no vote / Foto: Cuartoscuro

La eterna pregunta viene a continuación: si hacen obligatorio el voto en México con sanciones de esa clase, ¿qué pasará si nungún candidato o candidata nos convence? ¿Nos veremos obligados a votar aunque sea por “el menos peor”?

De este lado siempre recomendaremos ejercer el derecho al voto, la cuestión es: ¿hasta dónde sería correcto reprimir la libertad de decidir si se desea dar o no el voto a alguna de las opciones en la boleta?

