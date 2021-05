Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, se vacunó contra el COVID

Este miércoles 12 de mayo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dio a conocer que se vacunó contra el COVID. Sí, informó que lo hizo en los Hospitales Universitarios de Ginebra, en Suiza.

Por medio de sus redes sociales oficiales, el director de la OMS informó que este día se vacunó contra el coronavirus. Además dijo que las vacunas salvan vidas y pidió a todas las personas del mundo a que se apliquen las dosis cuando les toque su turno.

“Hoy fue mi turno de vacunarme en los Hospitales Universitarios de Ginebra en contra del COVID-19. Las vacunas salvan vidas. Es fundamental que lleguen a todos los condados lo antes posible. Si, como yo, vive en un país donde hay vacunas disponibles, vacúnese cuando sea su turno”, comentó al respecto de su vacunación.

Por otra parte, el director de la OMS indicó que para que las vacunas estén disponibles para todos, tanto los gobiernos, los fabricantes, así como otras partes interesadas deben compartir y producir más dosis para proteger a todos contra el COVID.

Today it was my turn to get vaccinated @Hopitaux_unige against #COVID19. Vaccines save lives. It’s critical to get them to all counties A.S.A.P. If like me you live in a country where vaccines are available, please get vaccinated when it’s your turn. pic.twitter.com/ioNMLH5TW9

