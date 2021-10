“Liderazgo populista”: La nueva critica de The Lancet al manejo de la pandemia en México y Brasil

Despreciar la ciencia y actuar con un liderazgo populista ha sido un factor clave para que se registre un exceso de muertes por COVID-19 en México y Brasil, señala un estudio de la revista especializada The Lancet. Sí, la famosa publicación volvió a hablar del manejo de la pandemia a cargo de Hugo López Gatell (y de AMLO, claro está).

Y pues es que si desde la primera vez que The Lancet habló sobre que México no respondió bien a la pandemia nada ha cambiado, pues es natural que siga publicando artículos al respecto, ¿no? Bueno, esta vez publicó un texto donde se habla de los países con más muertes por COVID-19 en América Latina.

The Lancet y su nueva crítica al manejo de la pandemia

Pero vamos con lo más relevante del texto. The Lancet señala que el principal problema por acá fue que nuestras autoridades se concentraron en echarse la bolita unas a otras. Principalmente hace referencia a que AMLO y el Gobierno Federal evadieron su responsabilidad y dejaron en manos de gobiernos estatales y locales la respuesta frente a la pandemia.

Eso generó, claro, falta de homogeneidad en el actuar de las autoridades sanitarias: falta de información entre una entidad y otra, atrasos y descoordinación en la implementación de medidas sanitarias, etc. Todo eso derivó en más casos y muertes por COVID-19 de las que debieron presentarse tanto en México como en Brasil, indica el artículo.

El estudio de The Lancet utiliza el término Punt Politics, el cual hace referencia a lo que mencionamos antes: patear la pelota para otro lado, echarse la bolita… deslindarse de la responsabillidad.

“Lo que hicieron (Obrador y Bolsonaro) fue decir: ‘No hay una política; no les vamos a decir qué tienen que hacer; no vamos a seguir las recomendaciones que están dando a nivel internacional; vamos a seguir por la libre’. Los líderes de ambos países dieron muy malos ejemplos e información errónea sobre cómo proteger la salud”, escribió Felicia Knaul, una de las autoras.

Otros países podrían aprender de los “malos ejemplos” de México y Brasil, señala el estudio

Pero que conste que no todo es malo para la revista. El artículo de The Lancet apunta a que los malos ejemplos de Mexico y Brasil pueden servirle a otros países para no caer en los mismos errores, sobre todo ahora que se está llevando a cabo la vacunación contra COVID-19.

“(México y Brasil) Ilustran la combinación de la descentralización y liderazgo populista que es más propicia para evadir la responsabilidad. Discutimos como Punt Politics reduce la funcionalidad del sistema de salud, brindando lecciones para otros países y futuras respuestas a las pandemias, incluso con la aplicación de las vacunas”, señalan.

“En lugar de utilizar la pandemia para generar cohesión y demostrar la capacidad de gestión nacional, un líder populista encuentra una ventaja política al dividir a la población y desviar la culpa de las difíciles y costosas limitaciones de una respuesta pandémica eficaz y del deterioro de los resultados económicos y de salud”.

México registra un total de 3 millones 678 mil 980 casos acumulados de COVID-19 y 278 mil 590 muertes confirmadas por el virus hasta este sábado 2 de octubre, según las cifras de la Secretaría de Salud.