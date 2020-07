Venganza Centennial: TikTok le declara la guerra a Trump porque amenazó con prohibir la app

La app del momento se ha convertido en mucho más que una plataforma para coreografías de 15 segundos, memes de Esperancita o videos del primito de Watt Sopa. Resulta que la comunidad gabacha de TikTok se convirtió en una especie de revolución Centennial en la política: miles de usuarios se enlistaron en una guerra digital contra Donald Trump… y todo porque su gobierno amenazó con prohibir esta aplicación procedente de China.

Sí, las elecciones gringas todavía están lejos —programadas para noviembre de este año—, pero los jóvenes activistas están pegándole al gobierno de Estados Unidos donde mejor saben hacerlo: en las redes sociales.

La revista TIME reporta que miles de usuarios de TikTik han buscado la manera para llenar de malas calificaciones y malas revisiones la aplicación oficial de Donald Trump para la campaña presidencial de 2020, en una práctica que se conoce como reviewbobing o bombardeo de reseñas.

¿Qué tan masivo ha estado el asunto? Pues hasta el momento van más de 272 mil reseñas negativas y la app del presidente gabacho tiene una calificación de 1.2 estrellas. Ouch.

El movimiento agarró fuerza gracias a un usuario que se animó a dar un discurso tipo Corazón Valiente, pero en versión centennial digital.

omg guys.. it would be so bad if we got the app store to delete trumps app definitely do NOT leave a one star review that would be so bad could u imagine pic.twitter.com/kHcidOR1H8

— ⁷ (@FL0WERH0YA) July 9, 2020